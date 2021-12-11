На Волині на смерть збили дівчину





Як повідомили



Внаслідок аварії перехожа отримала закриту черепно-мозкову травму, відкритий перелом кісток правої гомілки, закритий перелом кісток лівої гомілки. На жаль, дівчина померла у реанімаційному відділення Нововолинської ЦМЛ.



Автомобіль з місця події вилучили правоохоронці. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст.286 ч.2 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження та смерть потерпілого.



Стаття передбачає покарання у вигляді три роки і шість місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ввечері 26-го грудня на трасі Р-15 між Нововолинськом та Володимиром у селі Дігтів збили 23-річну дівчину. Від отриманих травм вона померла у лікарні.Як повідомили БУГу у поліції, водій 1976 року народження, керуючи автомобілем «OPEL ZAFIRA», здійснив наїзд на мешканку Нововолинська, яка раптово вибігла на проїжджу частину.Внаслідок аварії перехожа отримала закриту черепно-мозкову травму, відкритий перелом кісток правої гомілки, закритий перелом кісток лівої гомілки. На жаль, дівчина померла у реанімаційному відділення Нововолинської ЦМЛ.Автомобіль з місця події вилучили правоохоронці. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст.286 ч.2 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження та смерть потерпілого.Стаття передбачає покарання у вигляді три роки і шість місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки.

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