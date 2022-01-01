У Бахмутському районі загинув Герой з Волині Святослав Симінський

Святослава Симінського.



Про це



25 грудня внаслідок важких поранень, отриманих під час ворожого артилерійського обстрілу поблизу міста Часів Яр Бахмутського району Донецької області, загинув житель села Носачевичі, сержант Святослав Васильович Симінський, 1976 року народження.



Траур за загиблим Героєм триватиме з 27 по 29 грудня включно.



Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.



Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У боротьбі з російським агресором Волинь втратила ще одного ГерояПро це повідомили у Рожищенській міській раді.25 грудня внаслідок важких поранень, отриманих під час ворожого артилерійського обстрілу поблизу міста Часів Яр Бахмутського району Донецької області, загинув житель села Носачевичі, сержант Святослав Васильович Симінський, 1976 року народження.Траур за загиблим Героєм триватиме з 27 по 29 грудня включно.Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.

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