У медзакладі Луцька для поранених бійців влаштували концерт різдвяної музики

У медзакладі Луцька для поранених бійців влаштували концерт різдвяної музики
В одному з медзакладів Луцька відбувся камерний концерт для поранених військовослужбовців за участі тріо бандуристок "Дивоструни".

Про це розповіла Суспільному заступниця директора лікарні Алли Климюк.

На концерті були понад 30 військових, які зараз проходять лікування. Алла Климюк каже: для бійців такі заходи є чудовою психологічною терапією.

"Відображається дуже позитивно, вони ще два дні обговорюють все. Це дуже їм допомагає, морально підтримує. Вони просто знають, що про них пам’ятають. Дуже хочеться підтримати сьогоднішніх хлопців", – зазначила медикиня.

Керівниця тріо бандуристок "Дивоструни" Мирослава Сточанська разом із колективом презентувала бійцям 30-хвилинну різдвяну програму. До виконання деяких композицій долучали і глядачів. З її слів, концерт є ініціативою виконавиць, у шпиталі виступають вперше.

"Мелодійні колядки українські із супроводом бандури. У нас є і акапельні твори. Від 2014 року ми мали виступи. Реабілітологи доводять, що звуки бандури душевно зцілюючі. Вони тихі, негучні", – говорить музикантка.

Як розповів волинський військовослужбовець Анатолій Семенюк, концерт слухав із задоволенням. Каже: має невеликий бойовий досвід, бо одразу отримав важке поранення.
У медзакладі Луцька для поранених бійців влаштували концерт різдвяної музики

"Це уже у мене п’ятий госпіталь. Тут я проходжу зараз реабілітацію. Розумієш, що все це недаремно. Люди також стараються, а ти просто робиш те, що кожен із нас має робити. Це наші традиції", – говорить боєць.

Другий тиждень перебуває на лікуванні військовий Сергій Радюк. У минулому чоловік займався музикою, а з 2015 року має бойовий досвід, зокрема, на Донецькому напрямку.
У медзакладі Луцька для поранених бійців влаштували концерт різдвяної музики

"Дало наслідки свої. Зараз у ТРО... Коли навчався, грав у духовому оркестрі на кларнеті. Дуже вразливо. Аж за душу бере, голос приємний", – додав боєць.
У медзакладі Луцька для поранених бійців влаштували концерт різдвяної музики

Насамкінець артистки разом із пораненими бійцями виконали патріотичну пісню "Ой, у лузі червона калина".

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Теги: Волинь, Луцьк, медзаклад
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