У медзакладі Луцька для поранених бійців влаштували концерт різдвяної музики





Про це розповіла Алли Климюк.



На концерті були понад 30 військових, які зараз проходять лікування. Алла Климюк каже: для бійців такі заходи є чудовою психологічною терапією.



"Відображається дуже позитивно, вони ще два дні обговорюють все. Це дуже їм допомагає, морально підтримує. Вони просто знають, що про них пам’ятають. Дуже хочеться підтримати сьогоднішніх хлопців", – зазначила медикиня.



Керівниця тріо бандуристок "Дивоструни" Мирослава Сточанська разом із колективом презентувала бійцям 30-хвилинну різдвяну програму. До виконання деяких композицій долучали і глядачів. З її слів, концерт є ініціативою виконавиць, у шпиталі виступають вперше.



"Мелодійні колядки українські із супроводом бандури. У нас є і акапельні твори. Від 2014 року ми мали виступи. Реабілітологи доводять, що звуки бандури душевно зцілюючі. Вони тихі, негучні", – говорить музикантка.



Як розповів волинський військовослужбовець Анатолій Семенюк, концерт слухав із задоволенням. Каже: має невеликий бойовий досвід, бо одразу отримав важке поранення.



"Це уже у мене п’ятий госпіталь. Тут я проходжу зараз реабілітацію. Розумієш, що все це недаремно. Люди також стараються, а ти просто робиш те, що кожен із нас має робити. Це наші традиції", – говорить боєць.



Другий тиждень перебуває на лікуванні військовий Сергій Радюк. У минулому чоловік займався музикою, а з 2015 року має бойовий досвід, зокрема, на Донецькому напрямку.



"Дало наслідки свої. Зараз у ТРО... Коли навчався, грав у духовому оркестрі на кларнеті. Дуже вразливо. Аж за душу бере, голос приємний", – додав боєць.



Насамкінець артистки разом із пораненими бійцями виконали патріотичну пісню "Ой, у лузі червона калина".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В одному з медзакладів Луцька відбувся камерний концерт для поранених військовослужбовців за участі тріо бандуристок "Дивоструни".Про це розповіла Суспільному заступниця директора лікарніНа концерті були понад 30 військових, які зараз проходять лікування.каже: для бійців такі заходи є чудовою психологічною терапією."Відображається дуже позитивно, вони ще два дні обговорюють все. Це дуже їм допомагає, морально підтримує. Вони просто знають, що про них пам’ятають. Дуже хочеться підтримати сьогоднішніх хлопців", – зазначила медикиня.Керівниця тріо бандуристок "Дивоструни"разом із колективом презентувала бійцям 30-хвилинну різдвяну програму. До виконання деяких композицій долучали і глядачів. З її слів, концерт є ініціативою виконавиць, у шпиталі виступають вперше."Мелодійні колядки українські із супроводом бандури. У нас є і акапельні твори. Від 2014 року ми мали виступи. Реабілітологи доводять, що звуки бандури душевно зцілюючі. Вони тихі, негучні", – говорить музикантка.Як розповів волинський військовослужбовець Анатолій Семенюк, концерт слухав із задоволенням. Каже: має невеликий бойовий досвід, бо одразу отримав важке поранення."Це уже у мене п’ятий госпіталь. Тут я проходжу зараз реабілітацію. Розумієш, що все це недаремно. Люди також стараються, а ти просто робиш те, що кожен із нас має робити. Це наші традиції", – говорить боєць.Другий тиждень перебуває на лікуванні військовий. У минулому чоловік займався музикою, а з 2015 року має бойовий досвід, зокрема, на Донецькому напрямку."Дало наслідки свої. Зараз у ТРО... Коли навчався, грав у духовому оркестрі на кларнеті. Дуже вразливо. Аж за душу бере, голос приємний", – додав боєць.Насамкінець артистки разом із пораненими бійцями виконали патріотичну пісню "Ой, у лузі червона калина".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію