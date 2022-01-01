Аспірант з Волині став срібним призером чемпіонату світу з джиу-джитсу. ФОТО

Аспірант з Волині став срібним призером чемпіонату світу з джиу-джитсу. ФОТО
Аспірант Луцького національного технічного університету взяв участь у чемпіонаті світу з Комбат Дзю-Дзюцу (бойове джиу-джитсу) і став одним із переможців турніру.

Про це повідомляють у ЛНТУ.

Чемпіонат світу з Комбат Дзю-Дзюцу (бойове джиу-джитсу) серед дорослих, юніорів та юнаків за трьома категоріями відбувався з 2 по 4 грудня в місті Малграт-да-Мар (провінція Барселона, Іспанія).

Близько 500 спортсменів з 30 країн світу боролися за звання найкращих.

Аспірант ЛНТУ зі спеціальності інженерія програмного забезпечення Володимир Кожаєв зайняв друге місце в категорії клоз-контакт та друге у категорії фулл-контакт і став срібним призером чемпіонату світу у категорії ветерани (35+ років).
Аспірант з Волині став срібним призером чемпіонату світу з джиу-джитсу. ФОТО

Збірна команда України зайняла перші командні місця у категоріях клоз-контакт (боротьба) і самозахист та друге командне місце у категорії фулл-контакт.

Аспірант з Волині став срібним призером чемпіонату світу з джиу-джитсу. ФОТО
Аспірант з Волині став срібним призером чемпіонату світу з джиу-джитсу. ФОТО

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Теги: Волинь, ЛНТУ, спорт
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