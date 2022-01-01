Аспірант з Волині став срібним призером чемпіонату світу з джиу-джитсу. ФОТО

Аспірант Луцького національного технічного університету взяв участь у чемпіонаті світу з Комбат Дзю-Дзюцу (бойове джиу-джитсу) і став одним із переможців турніру.Про це повідомляють у ЛНТУ.Чемпіонат світу з Комбат Дзю-Дзюцу (бойове джиу-джитсу) серед дорослих, юніорів та юнаків за трьома категоріями відбувався з 2 по 4 грудня в місті Малграт-да-Мар (провінція Барселона, Іспанія).Близько 500 спортсменів з 30 країн світу боролися за звання найкращих.Аспірант ЛНТУ зі спеціальності інженерія програмного забезпеченнязайняв друге місце в категорії клоз-контакт та друге у категорії фулл-контакт і став срібним призером чемпіонату світу у категорії ветерани (35+ років).Збірна команда України зайняла перші командні місця у категоріях клоз-контакт (боротьба) і самозахист та друге командне місце у категорії фулл-контакт.