Влітку 2023-го – у Крим: добрі новини від ВолиньPost за 26 грудня

Сьогодні вкотре повторюємо: Крим – це Україна. Щоправда, не просто так. Особливо тішить прогноз керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Українищодо відпочинку у Криму уже влітку 2023-го. Віримо, що так і буде!Про цю та інші позитивні новини 26 грудня – у традиційній рубриціРосія втратила у війні з Україною з початку повномасштабного вторгнення близько 102 600 солдатів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.12 орієнтовно склали:▪️ особового складу ‒ близько 102 600 (+550) осіб,▪️ танків ‒ 3 016 (+5) од,▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 017 (+7) од,▪️ артилерійських систем – 1 996 (+5) од,▪️ РСЗВ – 418 (+0) од,▪️ засобів ППО ‒ 212 (+0) од,▪️ літаків – 283 (+0) од,▪️ гелікоптерів – 267 (+0) од,▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707 (+1) од,▪️ крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 647 (+12) од,▪️ спеціальної техніки ‒ 178 (+0) од.Системно важливі банки за ініціативи НБУ об’єдналися для створення спільної банківської мережі під назвою Power Banking.В умовах блекауту у відділеннях мережі Power Banking буде доступна можливість отримати готівку в банкоматах чи в касі, здійснити платежі чи переказ коштів, обміняти валюту та отримати консультації менеджерів з фінансових питань.Крім того, у відділеннях запроваджений банкоматний національний роумінг. Завдяки цьому українці зможуть у банкоматі будь-якого банку мережі «зняти збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу».Мапа відділень Power Banking регулярно оновлюється на окремій вебсторінці НБУ:"Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках", – зазначив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони УкраїниКерівник ГУР зауважив, що радив би українцям влітку 2023 року їхати на відпочинок до Криму: "Це перлина України, яка давно чекає на українських туристів".Вчителька із села Комарове Ковельського районудругий рік поспіль опиняється серед переможців Всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності.Результати радіодиктанту 2022 26 грудня оголосили під час прямого ефіру на "Українському радіо". Абсолютного переможця цього року немає. П'ятеро українців написали диктант усього з однією помилкою. Серед них – і волинянка Галина.Мільйони людей щодня роблять свій внесок у перемогу. У цей час справа кожного надважлива. Серед тих, хто веде боротьбу на нашому творчому фронті — ковельчанка, учасниця десятого, ювілейного талант-шоу «Голос країни»Останні роки вона живе і займається творчістю в Одесі. У нашому місті мешкає її мама, тут вона закінчила школу мистецтв по класу фортепіано, навчалась в. Коли розпочалась війна, разом з дітьми поїхала до Гамбурга.Ковельчанка разом з іншими талановитими співвітчизниками популяризує у Німеччині українську культуру, мову, пісню, вишиванку. Творча спільнота організовує благодійні акції, концерти. За зібрані кошти купують необхідні речі нашим військовим. Зокрема, придбали автомобіль, тепловізори, бронежилети.«У нашій роботі треба підтримувати особливий контакт зі своїми вихованцями, – наголошує директорка Луцького зоопарку. – Вони, як діти, відчувають інтонацію та настрій. Спілкування має дуже велике значення. А з початком війни наші працівники, які є дуже патріотичними людьми, стали з тваринами та птахами вітатися: «Слава Україні!» Навчити папугу легко, якщо постійно повторювати одні і ті ж слова. Але червоний ара не схильний до запам’ятовування. Тому дівчатата, які закріплені за папугами, наполегливо розмовляли з ним. А одного ранку забігає щаслива Інна: «Наш Арчик сказав «Слава Україні!» Оце так сюрприз зробив!».Поки що такі таланти червоний папуга демонструє виключно своїм доглядачкам, яких вважає друзями. Але Людмила Петрівна переконана, що до перемоги над рашистами його таки розговорять більше, і він дивуватиме усіх відвідувачів зоопарку вітанням.Волонтери з луцького штабу «Ангар» зібрали гроші на 11 автомобілів для Збройних Сил України.До рук волинського дослідника потрапив ймовірний перстень Любарта Гедиміновича. Герб і місце, де його знайшли, переконали краєзнавця придбати його. Наразі він не впевнений у стовідсотковій приналежності сигнету Любарту - буде це досліджувати.У Волинському національному університеті імені Лесі Українки під час урочистого засідання вченої ради факультету філології та журналістики із 90-річним ювілеєм вітали доктора філологічних наук, професора кафедри полоністики і перекладу Луїзу Оляндер.Поліцейський з Волині Василь Антонюк отримав відомчу відзнаку від міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.