В Україні створили банківську мережу, яка працюватиме навіть в умовах блекауту





Про це



Системно важливі банки за ініціативи НБУ об’єдналися для створення спільної банківської мережі під назвою Power Banking. Відділення, що входять до неї, працюватимуть та надаватимуть клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту.



Відділення спільної мережі забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал.



Нині мережа об’єднує всі 14 системно важливих банків, відділення яких стали основою цієї мережі, та залучає інших учасників банківського ринку. Наразі вже понад 1 тисячу відділень в усіх регіонах країни додатково оснащені для роботи під час блекауту. Близько 80 % з них – відділення системно важливих банків.



В умовах блекауту у відділеннях мережі буде доступна можливість отримати готівку в банкоматах чи в касі, здійснити платежі чи переказ коштів, обміняти валюту та отримати консультації менеджерів з фінансових питань.



Крім того, у відділеннях мережі Power Banking запроваджений банкоматний національний роумінг. Завдяки цьому українці зможуть у банкоматі будь-якого банку мережі «зняти збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу».



Мапа відділень мережі Power Banking регулярно оновлюється на окремій вебсторінці НБУ: https://power.bank.gov.ua.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нацбанк України та системно важливі банки створили спільну мережу з тисячі відділень, які працюватимуть у разі тривалих відключень світла.Про це повідомила пресслужба Національного банку.Системно важливі банки за ініціативи НБУ об’єдналися для створення спільної банківської мережі під назвою Power Banking. Відділення, що входять до неї, працюватимуть та надаватимуть клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту.Відділення спільної мережі забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал.Нині мережа об’єднує всі 14 системно важливих банків, відділення яких стали основою цієї мережі, та залучає інших учасників банківського ринку. Наразі вже понад 1 тисячу відділень в усіх регіонах країни додатково оснащені для роботи під час блекауту. Близько 80 % з них – відділення системно важливих банків.В умовах блекауту у відділеннях мережі буде доступна можливість отримати готівку в банкоматах чи в касі, здійснити платежі чи переказ коштів, обміняти валюту та отримати консультації менеджерів з фінансових питань.Крім того, у відділеннях мережі Power Banking запроваджений банкоматний національний роумінг. Завдяки цьому українці зможуть у банкоматі будь-якого банку мережі «зняти збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу».Мапа відділень мережі Power Banking регулярно оновлюється на окремій вебсторінці НБУ: https://power.bank.gov.ua.

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