На Волині водій без прав скоїв ДТП та хотів відкупитись від поліції

На Волині водій без прав скоїв ДТП та хотів відкупитись від поліції
Минулої суботи у селі В’язів на Любешівщині водій Opel Astra спричинив ДТП без травмованих.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Під час оформлення адміністративних матеріалів поліцейські з’ясували, що у 29-річного керманича відсутнє посвідчення водія. Аби уникнути відповідальності, чоловік надав поліцейським неправомірну вигоду.

Співробітники поліції на місце викликали слідчо-оперативну групу. Слідчі задокументували неправомірні дії правопорушника, вилучили гроші та інші речові докази.

За цим фактом слідчі Камінь-Каширського РВП внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Триває слідство.

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Теги: Волинь, поліція, ДТП
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