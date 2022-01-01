На Волині за тиждень 162 людини захворіли на COVID-19

На Волині за тиждень 162 людини захворіли на COVID-19
З 19 до 25 грудня на Волині зареєстрували 162 випадки захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 13, медичних працівників – 3), захворюваність знаходиться на рівні з попереднім тижнем.

Про це у понеділок, 26 грудня, повідомили на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».

Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:

- Луцький район – 110 хворих
- Володимирський район – 5 хворих
- Камінь-Каширський район – 14 хворих
- Ковельський район – 33 хворих

Госпіталізували 25 осіб (15 %), 137 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужало 197 осіб. Летальних випадків зареєстровано не було.

Всього в області з початку пандемії захворіло 156 504 особи, в тому числі 14 586 дітей. Одужало 153 618 осіб, померло – 2 508.

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