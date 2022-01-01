На Волині за тиждень 162 людини захворіли на COVID-19
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З 19 до 25 грудня на Волині зареєстрували 162 випадки захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 13, медичних працівників – 3), захворюваність знаходиться на рівні з попереднім тижнем.
Про це у понеділок, 26 грудня, повідомили на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».
Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:
- Луцький район – 110 хворих
- Володимирський район – 5 хворих
- Камінь-Каширський район – 14 хворих
- Ковельський район – 33 хворих
Госпіталізували 25 осіб (15 %), 137 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужало 197 осіб. Летальних випадків зареєстровано не було.
Всього в області з початку пандемії захворіло 156 504 особи, в тому числі 14 586 дітей. Одужало 153 618 осіб, померло – 2 508.
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Про це у понеділок, 26 грудня, повідомили на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».
Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:
- Луцький район – 110 хворих
- Володимирський район – 5 хворих
- Камінь-Каширський район – 14 хворих
- Ковельський район – 33 хворих
Госпіталізували 25 осіб (15 %), 137 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужало 197 осіб. Летальних випадків зареєстровано не було.
Всього в області з початку пандемії захворіло 156 504 особи, в тому числі 14 586 дітей. Одужало 153 618 осіб, померло – 2 508.
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На Волині за тиждень 162 людини захворіли на COVID-19
Сьогодні, 11:00
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