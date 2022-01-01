На Волині за тиждень 162 людини захворіли на COVID-19





Про це у понеділок, 26 грудня,



Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:



- Луцький район – 110 хворих

- Володимирський район – 5 хворих

- Камінь-Каширський район – 14 хворих

- Ковельський район – 33 хворих



Госпіталізували 25 осіб (15 %), 137 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужало 197 осіб. Летальних випадків зареєстровано не було.



Всього в області з початку пандемії захворіло 156 504 особи, в тому числі 14 586 дітей. Одужало 153 618 осіб, померло – 2 508.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 19 до 25 грудня на Волині зареєстрували 162 випадки захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 13, медичних працівників – 3), захворюваність знаходиться на рівні з попереднім тижнем.Про це у понеділок, 26 грудня, повідомили на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:- Луцький район – 110 хворих- Володимирський район – 5 хворих- Камінь-Каширський район – 14 хворих- Ковельський район – 33 хворихГоспіталізували 25 осіб (15 %), 137 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужало 197 осіб. Летальних випадків зареєстровано не було.Всього в області з початку пандемії захворіло 156 504 особи, в тому числі 14 586 дітей. Одужало 153 618 осіб, померло – 2 508.

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