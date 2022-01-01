Готував прорив ворожих ДРГ до Сумщини: російський агент отримав 15 років тюрми





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Контррозвідка Служби безпеки продовжує системно притягувати до відповідальності зрадників, які допомагали агресору у війні проти України.



У ході слідчо-оперативних дій отримано беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який здійснював розвідку прикордонної території Сумської області.



Разом зі спільником він збирав інформацію про місця дислокації, кількість особового складу та наявного озброєння підрозділів Сил оборони в регіоні.



Отримані розвіддані окупанти планували використати для підготовки прориву державного кордону диверсійно-розвідувальними групами РФ на північно-східному напрямку.



Обох російських агентів було затримано під час спецоперації контррозвідки Служби безпеки у серпні цього року.



Наразі за матеріалами СБУ одному із зловмисників суд призначив покарання у вигляді 15 років ув’язнення.



За даними слідства, ворожим поплічником є місцевий житель, якого на початку повномасштабного вторгнення завербувало фсб.



Для збору розвідувальної інформації до нього був «приставлений» ще один агент російської спецслужби.



Разом вони виходили на місцевість і здійснювали фото-, відеофіксацію українських військових об’єктів.



Отримані матеріали передавали куратору з фсб у вигляді медіафайлів з прив’язкою до місцевості.



Під час комунікації між собою використовували суворі заходи конспірації та закриті канали електронного зв’язку.



При обшуках за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами таємного листування з агресором.



На підставі зібраних доказів суд визнав одного із російських агентів винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.



На початку грудня іншого зрадника також було засуджено до 15 років увʼязнення.



Розслідування проводили співробітники СБУ Сумської та Вінницької областей за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За матеріалами СБУ 15 років за ґратами проведе російський агент, який готував прорив ворожих ДРГ до Сумщини.Про це повідомляє пресслужба СБУ.Контррозвідка Служби безпеки продовжує системно притягувати до відповідальності зрадників, які допомагали агресору у війні проти України.У ході слідчо-оперативних дій отримано беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який здійснював розвідку прикордонної території Сумської області.Разом зі спільником він збирав інформацію про місця дислокації, кількість особового складу та наявного озброєння підрозділів Сил оборони в регіоні.Отримані розвіддані окупанти планували використати для підготовки прориву державного кордону диверсійно-розвідувальними групами РФ на північно-східному напрямку.Обох російських агентів було затримано під час спецоперації контррозвідки Служби безпеки у серпні цього року.Наразі за матеріалами СБУ одному із зловмисників суд призначив покарання у вигляді 15 років ув’язнення.За даними слідства, ворожим поплічником є місцевий житель, якого на початку повномасштабного вторгнення завербувало фсб.Для збору розвідувальної інформації до нього був «приставлений» ще один агент російської спецслужби.Разом вони виходили на місцевість і здійснювали фото-, відеофіксацію українських військових об’єктів.Отримані матеріали передавали куратору з фсб у вигляді медіафайлів з прив’язкою до місцевості.Під час комунікації між собою використовували суворі заходи конспірації та закриті канали електронного зв’язку.При обшуках за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами таємного листування з агресором.На підставі зібраних доказів суд визнав одного із російських агентів винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.На початку грудня іншого зрадника також було засуджено до 15 років увʼязнення.Розслідування проводили співробітники СБУ Сумської та Вінницької областей за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури.

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