На Волині рятувальники відбуксирували «швидку», яка застрягла в багнюці

На Волині рятувальники відбуксирували «швидку», яка застрягла в багнюці
На Волині минулої доби рятувальники 4 рази виїжджали для проведення аварійно-рятувальних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

25 грудня через активне сніготанення власники двох домогосподарств у Любомлі потребували допомоги рятувальників. Працівники чергової варти 10 державної пожежно-рятувальної частини відкачали талу воду, що затопила прибудинкові території в приватних садибах на вулиці Шевченка й 1 Травня в Любомлі.
На Волині рятувальники відбуксирували «швидку», яка застрягла в багнюці
На Волині рятувальники відбуксирували «швидку», яка застрягла в багнюці

О 15:19 рятувальники групи рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення вирушили за викликом на вулицю Дубнівську в Луцьку. Там у квартирі перебували 87-річна жінка, яка тривалий час не виходила на зв’язок. Бійці ДСНС за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері. З’ясувалося, що господиня помешкання не могла самостійно рухатися й потребувала медичної допомоги.
На Волині рятувальники відбуксирували «швидку», яка застрягла в багнюці

Цієї ж доби на території дачного масиву у селі Веснянка Підгайцівської громади рятувальники відбуксирували автомобіль невідкладної медичної допомоги, що з’їхав із проїжджої частини й застряг в багнюці на узбіччі. У «швидкій» перебували водій та фельдшер.

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Теги: Рятувальники, швидка, допомога
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