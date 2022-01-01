Майже пів сотні переселенців живуть у реконструйованому під житло оздоровчому таборі на Волині
Сьогодні, 09:37
В оздоровчому таборі у Ківерцівській тергромаді, приміщення якого переобладнали під житло для переселенців, нині проживають 48 людей. З них десятеро – діти.
Про це розповів Суспільному керівник благодійного фонду "Швецький центр допомоги" на Волині Сергій Порохнавець.
Табір на початку осені реконструювали будівельники зі Швеції. На території є два спальні корпуси.
"Раніше будинки були не пристосовані для проживання зимою. Зараз в кожній кімнаті є теплова помпа, працює вентиляція, збудували туалети і душові в корпусі, є достатньо комфортні умови для проживання", – каже Сергій Порохнавець.
Через перебої з електропостачанням у дитячому таборі встановили генератор.
В одному з корпусів колишнього табору мешкає Тетяна Вергун з Донеччини. Жінка каже: її житло пошкоджене внаслідок бойових дій, будинок дітей зруйнований вщент.
"Діти потрапили сюди в лікарню, вибух був в хаті, повністю житло зруйновано. 15 травня це сталося, я приїхала 21, вони по сьогоднішній день ще в лікарні", – розповідає переселенка.
У кімнаті, в якій зараз мешкає Тетяна Вергун, є двоярусні ліжка на 16 людей, зараз тут живе вісім жінок. "Чергуємо по черзі, є їжа, тепло, шведи нам зробили все тут. В нас тут туалет і душ в корпусі", – додає жителька Донеччини.
Живе у реконструйованому таборі також Сергій Нагній з Харкова. "Петрович", як його усі називають в таборі, з початком повномасштабної війни возить гуманітарну допомогу від шведських благодійників для тих, хто цього потребує. Нині збирається в чергову поїздку.
"Де тільки не був, Харків, Буча, Бородянка, Ірпінь, скрізь. Продукти вожу, ковдри, подушки, спальні мішки, те, що людям треба, те й везу. Їду, дитина 12 років, біля нього прапор, палатка і він збирає кошти на ЗСУ, я став з ним побалакав, дав йому коштів. Ну як можна перемогти цю державу, якщо, навіть, діти воюють", – розповів "Петрович".
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Про це розповів Суспільному керівник благодійного фонду "Швецький центр допомоги" на Волині Сергій Порохнавець.
Табір на початку осені реконструювали будівельники зі Швеції. На території є два спальні корпуси.
"Раніше будинки були не пристосовані для проживання зимою. Зараз в кожній кімнаті є теплова помпа, працює вентиляція, збудували туалети і душові в корпусі, є достатньо комфортні умови для проживання", – каже Сергій Порохнавець.
Через перебої з електропостачанням у дитячому таборі встановили генератор.
В одному з корпусів колишнього табору мешкає Тетяна Вергун з Донеччини. Жінка каже: її житло пошкоджене внаслідок бойових дій, будинок дітей зруйнований вщент.
"Діти потрапили сюди в лікарню, вибух був в хаті, повністю житло зруйновано. 15 травня це сталося, я приїхала 21, вони по сьогоднішній день ще в лікарні", – розповідає переселенка.
У кімнаті, в якій зараз мешкає Тетяна Вергун, є двоярусні ліжка на 16 людей, зараз тут живе вісім жінок. "Чергуємо по черзі, є їжа, тепло, шведи нам зробили все тут. В нас тут туалет і душ в корпусі", – додає жителька Донеччини.
Живе у реконструйованому таборі також Сергій Нагній з Харкова. "Петрович", як його усі називають в таборі, з початком повномасштабної війни возить гуманітарну допомогу від шведських благодійників для тих, хто цього потребує. Нині збирається в чергову поїздку.
"Де тільки не був, Харків, Буча, Бородянка, Ірпінь, скрізь. Продукти вожу, ковдри, подушки, спальні мішки, те, що людям треба, те й везу. Їду, дитина 12 років, біля нього прапор, палатка і він збирає кошти на ЗСУ, я став з ним побалакав, дав йому коштів. Ну як можна перемогти цю державу, якщо, навіть, діти воюють", – розповів "Петрович".
Переселенка з Донеччини Тетяна Вергун приїхала на Волинь, щоб бути поруч із дітьми, які зараз у лікарні. Суспільне Луцьк
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