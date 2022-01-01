Українські захисники за добу ліквідували близько 550 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.12 орієнтовно склали:



▪️ особового складу ‒ близько 102 600 (+550) осіб ліквідовано,



▪️ танків ‒ 3 016 (+5) од,



▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 017 (+7) од,



▪️ артилерійських систем – 1 996 (+5) од,



▪️ РСЗВ – 418 (+0) од,



▪️ засобів ППО ‒ 212 (+0) од,



▪️ літаків – 283 (+0) од,



▪️ гелікоптерів – 267 (+0) од,



▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707 (+1) од,



▪️ крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,



▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,



▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 647 (+12) од,



▪️ спеціальної техніки ‒ 178 (+0) од.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила у війні з Україною з початку повномасштабного вторгнення близько 102 600 солдатів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.▪️ особового складу ‒ близько 102 600 (+550) осіб ліквідовано,▪️ танків ‒ 3 016 (+5) од,▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 017 (+7) од,▪️ артилерійських систем – 1 996 (+5) од,▪️ РСЗВ – 418 (+0) од,▪️ засобів ППО ‒ 212 (+0) од,▪️ літаків – 283 (+0) од,▪️ гелікоптерів – 267 (+0) од,▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707 (+1) од,▪️ крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 647 (+12) од,▪️ спеціальної техніки ‒ 178 (+0) од.

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