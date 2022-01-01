Українські захисники за добу ліквідували близько 550 окупантів

Українські захисники за добу ліквідували близько 550 окупантів
Росія втратила у війні з Україною з початку повномасштабного вторгнення близько 102 600 солдатів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.12 орієнтовно склали:

▪️ особового складу ‒ близько 102 600 (+550) осіб ліквідовано,

▪️ танків ‒ 3 016 (+5) од,

▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 017 (+7) од,

▪️ артилерійських систем – 1 996 (+5) од,

▪️ РСЗВ – 418 (+0) од,

▪️ засобів ППО ‒ 212 (+0) од,

▪️ літаків – 283 (+0) од,

▪️ гелікоптерів – 267 (+0) од,

▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707 (+1) од,

▪️ крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,

▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 647 (+12) од,

▪️ спеціальної техніки ‒ 178 (+0) од.


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Теги: Росія, Україна, війна
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