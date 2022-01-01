Українські захисники за добу ліквідували близько 550 окупантів
Сьогодні, 09:10
Росія втратила у війні з Україною з початку повномасштабного вторгнення близько 102 600 солдатів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.12 орієнтовно склали:
▪️ особового складу ‒ близько 102 600 (+550) осіб ліквідовано,
▪️ танків ‒ 3 016 (+5) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 017 (+7) од,
▪️ артилерійських систем – 1 996 (+5) од,
▪️ РСЗВ – 418 (+0) од,
▪️ засобів ППО ‒ 212 (+0) од,
▪️ літаків – 283 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 267 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707 (+1) од,
▪️ крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,
▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 647 (+12) од,
▪️ спеціальної техніки ‒ 178 (+0) од.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.12 орієнтовно склали:
▪️ особового складу ‒ близько 102 600 (+550) осіб ліквідовано,
▪️ танків ‒ 3 016 (+5) од,
▪️ бойових броньованих машин ‒ 6 017 (+7) од,
▪️ артилерійських систем – 1 996 (+5) од,
▪️ РСЗВ – 418 (+0) од,
▪️ засобів ППО ‒ 212 (+0) од,
▪️ літаків – 283 (+0) од,
▪️ гелікоптерів – 267 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 707 (+1) од,
▪️ крилатих ракет ‒ 653 (+0) од,
▪️ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4 647 (+12) од,
▪️ спеціальної техніки ‒ 178 (+0) од.
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