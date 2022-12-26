У російському Енгельсі – вибухи: Міноборони РФ підтвердило загибель трьох військових
Сьогодні, 09:20
У російському місті Енгельс Саратовської області в районі аеродрому була оголошена повітряна тривога і пролунали вибухи.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на на Міноборони РФ.
Губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін після вибухів в Енгельсі написав, що "загрози для жителів абсолютно немає", а російське Міноборони підтвердило інформацію про трьох загиблих внаслідок пожежі.
"Жодної загрози для жителів абсолютно немає. Усі історії про евакуацію з міста - нахабна брехня, створена далеко за межами країни.
Об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали.
Відомості про подію на військовому об'єкті перевіряють силові структури", - йдеться в повідомленні.
У той же час видання "Baza" повідомляє, що площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів.
За попередніми даними, загинули 3 людини. Ще четверо були госпіталізовані.
Міноборони РФ повідомило, що ППО збило український безпілотник під час підльоту до аеродрому "Енгельс" і підтвердило загибель трьох військових.
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на на Міноборони РФ.
Губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін після вибухів в Енгельсі написав, що "загрози для жителів абсолютно немає", а російське Міноборони підтвердило інформацію про трьох загиблих внаслідок пожежі.
"Жодної загрози для жителів абсолютно немає. Усі історії про евакуацію з міста - нахабна брехня, створена далеко за межами країни.
Об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали.
Відомості про подію на військовому об'єкті перевіряють силові структури", - йдеться в повідомленні.
У той же час видання "Baza" повідомляє, що площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів.
За попередніми даними, загинули 3 людини. Ще четверо були госпіталізовані.
Міноборони РФ повідомило, що ППО збило український безпілотник під час підльоту до аеродрому "Енгельс" і підтвердило загибель трьох військових.
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