У російському Енгельсі – вибухи: Міноборони РФ підтвердило загибель трьох військових





Про це



Губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін після вибухів в Енгельсі написав, що "загрози для жителів абсолютно немає", а російське Міноборони підтвердило інформацію про трьох загиблих внаслідок пожежі.



"Жодної загрози для жителів абсолютно немає. Усі історії про евакуацію з міста - нахабна брехня, створена далеко за межами країни.



Об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали.



Відомості про подію на військовому об'єкті перевіряють силові структури", - йдеться в повідомленні.



У той же час видання "Baza" повідомляє, що площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів.



За попередніми даними, загинули 3 людини. Ще четверо були госпіталізовані.



Міноборони РФ повідомило, що ППО збило український безпілотник під час підльоту до аеродрому "Енгельс" і підтвердило загибель трьох військових.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У російському місті Енгельс Саратовської області в районі аеродрому була оголошена повітряна тривога і пролунали вибухи.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на на Міноборони РФ.Губернатор Саратовської області РФпісля вибухів в Енгельсі написав, що "загрози для жителів абсолютно немає", а російське Міноборони підтвердило інформацію про трьох загиблих внаслідок пожежі."Жодної загрози для жителів абсолютно немає. Усі історії про евакуацію з міста - нахабна брехня, створена далеко за межами країни.Об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали.Відомості про подію на військовому об'єкті перевіряють силові структури", - йдеться в повідомленні.У той же час видання "Baza" повідомляє, що площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів.За попередніми даними, загинули 3 людини. Ще четверо були госпіталізовані.Міноборони РФ повідомило, що ППО збило український безпілотник під час підльоту до аеродрому "Енгельс" і підтвердило загибель трьох військових.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію