У російському Енгельсі – вибухи: Міноборони РФ підтвердило загибель трьох військових

У російському Енгельсі – вибухи: Міноборони РФ підтвердило загибель трьох військових
У російському місті Енгельс Саратовської області в районі аеродрому була оголошена повітряна тривога і пролунали вибухи.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на на Міноборони РФ.

Губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін після вибухів в Енгельсі написав, що "загрози для жителів абсолютно немає", а російське Міноборони підтвердило інформацію про трьох загиблих внаслідок пожежі.

"Жодної загрози для жителів абсолютно немає. Усі історії про евакуацію з міста - нахабна брехня, створена далеко за межами країни.

Об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали.

Відомості про подію на військовому об'єкті перевіряють силові структури", - йдеться в повідомленні.

У той же час видання "Baza" повідомляє, що площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів.

За попередніми даними, загинули 3 людини. Ще четверо були госпіталізовані.

Міноборони РФ повідомило, що ППО збило український безпілотник під час підльоту до аеродрому "Енгельс" і підтвердило загибель трьох військових.

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Теги: Росія, вибухи
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