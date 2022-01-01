Курс валют у Луцьку 26 грудня

Курс валют у Луцьку 26 грудня
26 грудня готівковий курс долара становить 40.40, продають його за 40.60.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 42.30, а продають за – 42.54.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.04, а продають за 9,20.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У російському Енгельсі – вибухи: Міноборони РФ підтвердило загибель трьох військових
Сьогодні, 09:20
Українські захисники за добу ліквідували близько 550 окупантів
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку 26 грудня
Сьогодні, 09:00
ЗСУ відбили атаки росіян в районі 16 населених пунктів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 08:55
У Луцьку можуть зрости тарифи на воду
Сьогодні, 08:14
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 23 грудня Курс валют у Луцьку 23 грудня
23 грудень, 09:01
Курс валют у Луцьку 22 грудня Курс валют у Луцьку 22 грудня
22 грудень, 09:48
Курс валют у Луцьку 21 грудня Курс валют у Луцьку 21 грудня
21 грудень, 09:03
Курс валют у Луцьку 20 грудня Курс валют у Луцьку 20 грудня
20 грудень, 09:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Росії ракет вистачить ще на 2-3 масованих обстріли, арсенал швидко скорочується, – Буданов
Сьогодні, 10:10
 0
На Волині рятувальники відбуксирували «швидку», яка застрягла в багнюці
Сьогодні, 09:55
 0
Майже пів сотні переселенців живуть у реконструйованому під житло оздоровчому таборі на Волині
Сьогодні, 09:37
 0
У російському Енгельсі – вибухи: Міноборони РФ підтвердило загибель трьох військових
Сьогодні, 09:20
 0
Українські захисники за добу ліквідували близько 550 окупантів
Сьогодні, 09:10
 0
Медіа
відео
1/8