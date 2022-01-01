У Луцьку можуть зрости тарифи на воду

У Луцьку можуть зрости тарифи на воду
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) опублікувала проект постанови, згідно з яким у 2023 році українців може чекати зростання тарифів на воду.

Про це пише УНІАН.

Згідно з опублікованих проектів постанов, перше підвищення цін на водопостоачання і водовідведення заплановане з 1 січня, а друге - з липня 2023 року. Утім, остаточне рішення ще не ухвалене. Нові тарифи планується розглянути 27 грудня.

У проекті постанови регулятор пропонує встановити у Луцькводоканалі плату у розмірі 31,73 гривні (13,76/ 17,96).

Зазначається, що в Харківській, Миколаївській і Херсонській областях тарифи на воду не зміняться, оскільки ці регіони сильно постраждали внаслідок російської агресії.


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Теги: Луцьк, тариф на воду
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