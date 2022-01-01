У Луцьку можуть зрости тарифи на воду





Про це пише



Згідно з опублікованих проектів постанов, перше підвищення цін на водопостоачання і водовідведення заплановане з 1 січня, а друге - з липня 2023 року. Утім, остаточне рішення ще не ухвалене. Нові тарифи планується розглянути 27 грудня.



У проекті постанови регулятор пропонує встановити у Луцькводоканалі плату у розмірі 31,73 гривні (13,76/ 17,96).



Зазначається, що в Харківській, Миколаївській і Херсонській областях тарифи на воду не зміняться, оскільки ці регіони сильно постраждали внаслідок російської агресії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) опублікувала проект постанови, згідно з яким у 2023 році українців може чекати зростання тарифів на воду.Про це пише УНІАН Згідно з опублікованих проектів постанов, перше підвищення цін на водопостоачання і водовідведення заплановане з 1 січня, а друге - з липня 2023 року. Утім, остаточне рішення ще не ухвалене. Нові тарифи планується розглянути 27 грудня.У проекті постанови регулятор пропонує встановити у Луцькводоканалі плату у розмірі 31,73 гривні (13,76/ 17,96).Зазначається, що в Харківській, Миколаївській і Херсонській областях тарифи на воду не зміняться, оскільки ці регіони сильно постраждали внаслідок російської агресії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію