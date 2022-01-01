Росія спробує зробити останні дні року темними та складними – Зеленський

Росія спробує зробити останні дні року темними та складними – Зеленський
Країна-агресор спробує зробити для українців останні дні року темними і складними.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму новому відеозверненні увечері у неділю, 25 грудня.

«Залишилось кілька днів цього року. Ми повинні усвідомлювати, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним та складним. Будь ласка, у ці дні прислухайтеся до повітряних тривог. Ще раз пошукайте та запам'ятайте, де розташований найближчий пункт незламності», - зазначив Зеленський.

Президент також закликав розповісти рідним та близьким, як знайти пункт незламності, якщо це знадобиться.


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Теги: Зеленський, Росія, обстріли, війна
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