Росія спробує зробити останні дні року темними та складними – Зеленський

Країна-агресор спробує зробити для українців останні дні року темними і складними.Про це повідомив президенту своєму новому відеозверненні увечері у неділю, 25 грудня.«Залишилось кілька днів цього року. Ми повинні усвідомлювати, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним та складним. Будь ласка, у ці дні прислухайтеся до повітряних тривог. Ще раз пошукайте та запам'ятайте, де розташований найближчий пункт незламності», - зазначив Зеленський.Президент також закликав розповісти рідним та близьким, як знайти пункт незламності, якщо це знадобиться.