На Різдво окупанти обстріляли Сумщину
Сьогодні, 04:00
Військові РФ в день Різдва вкотре обстріляли прикордонні території Сумської області. Під удар окупантів потрапили дві громади.
Таку заяву зробив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.
«Сьогодні, 25 грудня, окупанти після першої години ночі із мінометів обстріляли Середино-Будську громаду. Ворог завдав по громаді чотири удари, в результаті чого було пошкоджено шість приватних осель місцевих мешканців та електромережі.
Російські війська також обстріляли Зноб-Новгородську громаду Сумської області. В результаті чого на прикордонні розірвалась одна ворожа міна», – повідомив Живицький.
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Таку заяву зробив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.
«Сьогодні, 25 грудня, окупанти після першої години ночі із мінометів обстріляли Середино-Будську громаду. Ворог завдав по громаді чотири удари, в результаті чого було пошкоджено шість приватних осель місцевих мешканців та електромережі.
Російські війська також обстріляли Зноб-Новгородську громаду Сумської області. В результаті чого на прикордонні розірвалась одна ворожа міна», – повідомив Живицький.
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