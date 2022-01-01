На Різдво окупанти обстріляли Сумщину





Таку заяву Дмитро Живицький в Telegram.



«Сьогодні, 25 грудня, окупанти після першої години ночі із мінометів обстріляли Середино-Будську громаду. Ворог завдав по громаді чотири удари, в результаті чого було пошкоджено шість приватних осель місцевих мешканців та електромережі.



Російські війська також обстріляли Зноб-Новгородську громаду Сумської області. В результаті чого на прикордонні розірвалась одна ворожа міна», – повідомив Живицький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військові РФ в день Різдва вкотре обстріляли прикордонні території Сумської області. Під удар окупантів потрапили дві громади.Таку заяву зробив голова Сумської ОВАв Telegram.«Сьогодні, 25 грудня, окупанти після першої години ночі із мінометів обстріляли Середино-Будську громаду. Ворог завдав по громаді чотири удари, в результаті чого було пошкоджено шість приватних осель місцевих мешканців та електромережі.Російські війська також обстріляли Зноб-Новгородську громаду Сумської області. В результаті чого на прикордонні розірвалась одна ворожа міна», – повідомив Живицький.

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