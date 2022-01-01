На Різдво окупанти обстріляли Сумщину

На Різдво окупанти обстріляли Сумщину
Військові РФ в день Різдва вкотре обстріляли прикордонні території Сумської області. Під удар окупантів потрапили дві громади.

Таку заяву зробив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.

«Сьогодні, 25 грудня, окупанти після першої години ночі із мінометів обстріляли Середино-Будську громаду. Ворог завдав по громаді чотири удари, в результаті чого було пошкоджено шість приватних осель місцевих мешканців та електромережі.

Російські війська також обстріляли Зноб-Новгородську громаду Сумської області. В результаті чого на прикордонні розірвалась одна ворожа міна», – повідомив Живицький.

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Теги: Сумщина, обстріли, Росія
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