Порушників комендантської години в новорічну ніч буде затримувати поліція





Про це повідомила речниця голови Національної поліції Мар’яна Рева в ефірі телемарафону, пише



«Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас – святковий чи несвятковий – є певні вимоги комендантської години. Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їхні документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи або перевірки цієї особи», – сказала Рева.



За її словами, правоохоронці також реагуватимуть на порушення заборони на піротехніку.

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