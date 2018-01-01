Порушників комендантської години в новорічну ніч буде затримувати поліція
Сьогодні, 07:08
Комендантську годину в Україні новорічної ночі не скасують. Порушники, які вийдуть на вулицю, ризикують опинитися у відділку поліції.
Про це повідомила речниця голови Національної поліції Мар’яна Рева в ефірі телемарафону, пише Главком.
«Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас – святковий чи несвятковий – є певні вимоги комендантської години. Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їхні документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи або перевірки цієї особи», – сказала Рева.
За її словами, правоохоронці також реагуватимуть на порушення заборони на піротехніку.
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Про це повідомила речниця голови Національної поліції Мар’яна Рева в ефірі телемарафону, пише Главком.
«Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас – святковий чи несвятковий – є певні вимоги комендантської години. Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їхні документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи або перевірки цієї особи», – сказала Рева.
За її словами, правоохоронці також реагуватимуть на порушення заборони на піротехніку.
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