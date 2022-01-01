Як волинські ліси підготувалися до зимівлі тварин





Про це розповіла Світлана Думська.



Для підгодівлі фазанів єгері змайстрували понад сотню навісів, а в мисливських угіддях – 350 підгодівельних майданчиків для кабанів.



Якщо випадає значна кількість снігу, каже Світлана Думська, то єгері розчищають доріжки до підгодівельних майданчиків, щоб до них підходили олені. Для козуль та оленів у лісах функціонує більш як 200 годівничок, облаштували понад 700 солонців.



На цьогорічний зимовий сезон для тварин заготовили 156 тонн кукурудзи, 84 тисячі кормових віників, більш як 54 тонни сіна та орієнтовно 20 тонн солі.



Наповненість годівниць і майданчиків кормами та харчами перевіряють єгері, котрі за потреби ці запаси поповнюють.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В угіддях державних лісових господарств на Волині до зимівлі диких тварин підготували майже пів тисячі підгодівельних майданчиків.Про це розповіла Суспільному речниця обласного управління лісомисливського господарстваДля підгодівлі фазанів єгері змайстрували понад сотню навісів, а в мисливських угіддях – 350 підгодівельних майданчиків для кабанів.Якщо випадає значна кількість снігу, каже Світлана Думська, то єгері розчищають доріжки до підгодівельних майданчиків, щоб до них підходили олені. Для козуль та оленів у лісах функціонує більш як 200 годівничок, облаштували понад 700 солонців.На цьогорічний зимовий сезон для тварин заготовили 156 тонн кукурудзи, 84 тисячі кормових віників, більш як 54 тонни сіна та орієнтовно 20 тонн солі.Наповненість годівниць і майданчиків кормами та харчами перевіряють єгері, котрі за потреби ці запаси поповнюють.

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