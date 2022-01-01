Повний блекаут: експерт відповів, чи здатна російська зброя занурити Україну в темряву

Повний блекаут: експерт відповів, чи здатна російська зброя занурити Україну в темряву
Україна не залишиться без світла, навіть якщо росіяни випустять усі свої ракети одночасно.

Таку думку висловив "24 каналу" експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

Із посиланням на дані української розвідки, Рябцев повідомив, що в окупантів залишилося ракет приблизно на кілька масованих ракетних ударів.

"Всю країну "вимкнути" їм не вийде. Навіть якщо всі ракети повипускають, а в них залишилося щонайменше на 5 масованих ракетних ударів, то все одно нічого не вийде", – зазначив Рябцев.

За його словами, в разі подальших масованих ракетних ударів в Україні дійсно можуть запровадити екстрені відключення, щоб зберегти цілісність енергосистеми.

"Є й дещо гірші варіанти. До прикладу, можна втратити цілісність на певний час. (...) Звісно, вірогідність тотального блекауту не дорівнює нулю. Однак вона дійсно низька. Адже енергетики мають чіткий план та розуміння, що потрібно робити в разі масованих ракетних обстрілів", – зауважив Рябцев.

За його словами, упродовж 24 годин в усіх регіонах України можуть відновити енергопостачання після будь-якого удару. Однак не йдеться про регіони, які розташовані безпосередньо біля лінії фронту,

Так, наразі на Харківщині є три райони, які перебувають без електроенергії ще з лютого 2022-го.

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Теги: блекаут
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