У Білорусі загорівся винищувач РФ, що носить «Кинджали»





Про це моніторингова група за військовою активністю інформує в



«Моніторингова група «Беларускі Гаюн» має інформацію, що сьогодні, 25 грудня, на аеродромі в Мачулищах, сталося займання двигуна одного з МіГ-31К ВКС РФ», – йдеться у дописі.



Загоряння сталося на борту з реєстраційним номером RF-95194.



За твердженням групи, літак виведений із ладу і не зможе літати найближчим часом.



«Що це, як не чудо на Каляди?», - пожартували автори допису.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! «Беларускі Гаюн» повідомляє, що 25 грудня на аеродромі в Мачулищах (Білорусь) загорівся двигун одного з російських винищувачів МіГ-31К, який здатний нести гіперзвукові ракети «Кинджал».Про це моніторингова група за військовою активністю інформує в Телеграмі «Моніторингова група «Беларускі Гаюн» має інформацію, що сьогодні, 25 грудня, на аеродромі в Мачулищах, сталося займання двигуна одного з МіГ-31К ВКС РФ», – йдеться у дописі.Загоряння сталося на борту з реєстраційним номером RF-95194.За твердженням групи, літак виведений із ладу і не зможе літати найближчим часом.«Що це, як не чудо на Каляди?», - пожартували автори допису.

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