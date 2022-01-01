У Білорусі загорівся винищувач РФ, що носить «Кинджали»

У Білорусі загорівся винищувач РФ, що носить «Кинджали»
«Беларускі Гаюн» повідомляє, що 25 грудня на аеродромі в Мачулищах (Білорусь) загорівся двигун одного з російських винищувачів МіГ-31К, який здатний нести гіперзвукові ракети «Кинджал».

Про це моніторингова група за військовою активністю інформує в Телеграмі.

«Моніторингова група «Беларускі Гаюн» має інформацію, що сьогодні, 25 грудня, на аеродромі в Мачулищах, сталося займання двигуна одного з МіГ-31К ВКС РФ», – йдеться у дописі.

Загоряння сталося на борту з реєстраційним номером RF-95194.

За твердженням групи, літак виведений із ладу і не зможе літати найближчим часом.

«Що це, як не чудо на Каляди?», - пожартували автори допису.

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Теги: Білорусь, літак РФ, Кинджали, Мачулищі, загорівся
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