У Білорусі загорівся винищувач РФ, що носить «Кинджали»
Сьогодні, 00:40
«Беларускі Гаюн» повідомляє, що 25 грудня на аеродромі в Мачулищах (Білорусь) загорівся двигун одного з російських винищувачів МіГ-31К, який здатний нести гіперзвукові ракети «Кинджал».
Про це моніторингова група за військовою активністю інформує в Телеграмі.
«Моніторингова група «Беларускі Гаюн» має інформацію, що сьогодні, 25 грудня, на аеродромі в Мачулищах, сталося займання двигуна одного з МіГ-31К ВКС РФ», – йдеться у дописі.
Загоряння сталося на борту з реєстраційним номером RF-95194.
За твердженням групи, літак виведений із ладу і не зможе літати найближчим часом.
«Що це, як не чудо на Каляди?», - пожартували автори допису.
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Про це моніторингова група за військовою активністю інформує в Телеграмі.
«Моніторингова група «Беларускі Гаюн» має інформацію, що сьогодні, 25 грудня, на аеродромі в Мачулищах, сталося займання двигуна одного з МіГ-31К ВКС РФ», – йдеться у дописі.
Загоряння сталося на борту з реєстраційним номером RF-95194.
За твердженням групи, літак виведений із ладу і не зможе літати найближчим часом.
«Що це, як не чудо на Каляди?», - пожартували автори допису.
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