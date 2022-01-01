Світло завжди перемагає темряву: добрі новини від ВолиньPost за 25 грудня

Українці та українки, які святкують Різдво сьогодні, щиро вітаємо вас зі святом! Зичимо кожному і кожній тільки добрих чудес, неземного щастя і виконання всіх благих бажань!Знаємо, що цьогоріч мрія у нас - спільна, тож вирімо, що вона неодмінно здійсниться. Нині ж дякуємо ЗСУ та усім силам українського спротиву, які, знищуючи ворога, створюють для нас добрі новини щодня!Сьогодні, 25 грудня, нагадаємо вам про таке:Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 25 грудня ЗСУ уже знищили близько 102050 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.12 орієнтовно склали:• собового складу ‒ близько 102050 (+620) осіб,• танків ‒ 3011 (+5) од,• бойових броньованих машин ‒ 6010 (+16) од,• артилерійських систем – 1991 (+3) од,• РСЗВ – 418 (+0) од,• засобів ППО ‒ 212 (+0) од,• літаків – 283 (+0) од,• гелікоптерів – 267 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+0),• крилатих ракет ‒ 653 (+0),• кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 4635 (+8) од,• спеціальної техніки ‒ 178 (+0).Митрополит Епіфаній привітав християн латинського обряду, а також всіх українців, які святкують сьогодні Різдво Христове з народженням Сина Божого.У своєму привітанні Епіфаній наголошує на тому, що Син Божий став Сином Людським, щоби дітей людських зробити дітьми Божими. Спаситель навчав нас любити одне одного та приносить мир на землю.Українські військові попри війну почали святкування Різдва у Святий вечір 24 грудня.Військові зустріли свято в окопах, але за великим столом з побратимами.На ньому були традиційній пісні страви, свічки та дух Різдва. Крім пісного столу, у військових також "сухий закон".Кутя, вареники, різні види риби, узвар були присутні й на столах у бійців Національної гвардії.Зазначається, що допомога включає 2500 побутових генераторів, кожен з потужністю від 3,5 до 8 кіловат. Першу партію – близько 1200 генераторів доставили 24 грудня до Варшави, а решту передадуть до січня.Також ОАЕ вже передали 360 тонн продовольства, медичної допомоги та автомобілів швидкої допомоги для українських біженців у Польщі, Молдові та Болгарії.У Любомлі охочі придбати новорічну красуню можуть звернутись в ДП «Любомльське лісове господарство».Державне підприємство «Любомльське лісове господарство» реалізовує новорічні ялинки та сосни за ціною від 110 гривень.Придбати новорічну ялинку можна в центральній садибі лісгоспу за адресою: Любомль, вулиця Незалежності 64.У Волинській області від початку року народилося 7879 дітей, з них 6 752 малюків, які з'явилися на світ від початку повномасштабної війни.Окрім традиційних, батьки обирали малюкам і рідкісні імена. Серед жіночих такі як Ар’яна, Раміна, Еліна, Женев’єва, Іларія, Домініка, Надін, Лукерія, Мія, Божена, Агнія, Наірі, Квітослава, Алія, Елізабет, Меліса, Естер, Дзвенислава, Магдалена, Габріелла, Міхаліна, Рут, Юсра, Ясміна, Богуслава, Яся, Сімона, Євангеліна, Єсенія, Руфіна, Айлін, Хаят, Аеліка, Амалія, Ліла, Атена, Аполінарія, Ноємінь, Джесіка, Онисія, Роузі, Заріна, Зіта, Афіна, Василина.На Волині у теплиці Маневицького лісового господарства вирощують лимони сорту «Пандероза».Цьогорічні врожаї досить багаті, на одному кущі дозріває від 10 до 30 плодів.Зазначають, що сорт - самозапильний та здатний розмножуватись живцями від дорослих дерев. Плоди достигають протягом 6-12 місяців. Лимони запашні, ароматні та досить великих розмірів.