ЗСУ знищили за добу 620 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.12 орієнтовно склали:



• собового складу ‒ близько 102050 (+620) осіб,

• танків ‒ 3011 (+5) од,

• бойових броньованих машин ‒ 6010 (+16) од,

• артилерійських систем – 1991 (+3) од,

• РСЗВ – 418 (+0) од,

• засобів ППО ‒ 212 (+0) од,

• літаків – 283 (+0) од,

• гелікоптерів – 267 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+0),

• крилатих ракет ‒ 653 (+0),

• кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 4635 (+8) од,

• спеціальної техніки ‒ 178 (+0).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 25 грудня ЗСУ уже знищили близько 102050 окупантів, 3011 ворожих танків та 6010 ББМ.Про це інформує Генштаб ЗСУ.• собового складу ‒ близько 102050 (+620) осіб,• танків ‒ 3011 (+5) од,• бойових броньованих машин ‒ 6010 (+16) од,• артилерійських систем – 1991 (+3) од,• РСЗВ – 418 (+0) од,• засобів ППО ‒ 212 (+0) од,• літаків – 283 (+0) од,• гелікоптерів – 267 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+0),• крилатих ракет ‒ 653 (+0),• кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 4635 (+8) од,• спеціальної техніки ‒ 178 (+0).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію