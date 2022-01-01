ЗСУ знищили за добу 620 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 11:11
Росія продовжує нести втрати в загарбницькій війні проти України – станом на 25 грудня ЗСУ уже знищили близько 102050 окупантів, 3011 ворожих танків та 6010 ББМ.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.12 орієнтовно склали:
• собового складу ‒ близько 102050 (+620) осіб,
• танків ‒ 3011 (+5) од,
• бойових броньованих машин ‒ 6010 (+16) од,
• артилерійських систем – 1991 (+3) од,
• РСЗВ – 418 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 212 (+0) од,
• літаків – 283 (+0) од,
• гелікоптерів – 267 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+0),
• крилатих ракет ‒ 653 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 4635 (+8) од,
• спеціальної техніки ‒ 178 (+0).
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Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.12 орієнтовно склали:
• собового складу ‒ близько 102050 (+620) осіб,
• танків ‒ 3011 (+5) од,
• бойових броньованих машин ‒ 6010 (+16) од,
• артилерійських систем – 1991 (+3) од,
• РСЗВ – 418 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 212 (+0) од,
• літаків – 283 (+0) од,
• гелікоптерів – 267 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+0),
• крилатих ракет ‒ 653 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 4635 (+8) од,
• спеціальної техніки ‒ 178 (+0).
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