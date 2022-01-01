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Російські окупанти за минулу добу убили 16 цивільних на Херсонщині

Російські окупанти за минулу добу убили 16 цивільних на Херсонщині
Учора, 24 грудня, внаслідок російських ударів по Херсону та області 16 людей загинули, 64 – дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграмі.

"Минулої доби на Херсонщині російська армія вбила 16 людей, серед них 3 працівників ДСНС, які загинули під час проведення робіт з розмінування територій у Бериславському районі. Ще 64 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості", - зазначив Янушевич.

Голова ОВА також уточнив, що окупанти 71 раз ударили по Херсонщині – били з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Херсон загарбники атакували 41 раз – обстріляли середмістя, промислові приміщення, медичні заклади, приватні та багатоквартирні будинки.

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Теги: Херсон, обстріли, ракетний удар, загиблі
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