Російські окупанти за минулу добу убили 16 цивільних на Херсонщині
Сьогодні, 10:36
Учора, 24 грудня, внаслідок російських ударів по Херсону та області 16 людей загинули, 64 – дістали поранення.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграмі.
"Минулої доби на Херсонщині російська армія вбила 16 людей, серед них 3 працівників ДСНС, які загинули під час проведення робіт з розмінування територій у Бериславському районі. Ще 64 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості", - зазначив Янушевич.
Голова ОВА також уточнив, що окупанти 71 раз ударили по Херсонщині – били з артилерії, РСЗВ та мінометів.
Херсон загарбники атакували 41 раз – обстріляли середмістя, промислові приміщення, медичні заклади, приватні та багатоквартирні будинки.
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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграмі.
"Минулої доби на Херсонщині російська армія вбила 16 людей, серед них 3 працівників ДСНС, які загинули під час проведення робіт з розмінування територій у Бериславському районі. Ще 64 особи отримали поранення різного ступеня тяжкості", - зазначив Янушевич.
Голова ОВА також уточнив, що окупанти 71 раз ударили по Херсонщині – били з артилерії, РСЗВ та мінометів.
Херсон загарбники атакували 41 раз – обстріляли середмістя, промислові приміщення, медичні заклади, приватні та багатоквартирні будинки.
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