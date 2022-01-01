Росіяни обстріляли Херсон, загинуло щонайменше 5 людей. ФОТО 18+

Росіяни обстріляли Херсон, загинуло щонайменше 5 людей. ФОТО 18+
Росіяни зранку 24 грудня обстріляли центр деокупованого Херсона, щонайменше п’ять людей загинули, 20 – поранені.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Росіяни здійснили черговий терор: обстріляли центр міста! Загинули люди, зруйновано будівлі. Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці. Всі служби працюють, надслідки з’ясовуємо», – написав він у телеграмі.

Президент України Володимир Зеленський також повідомив про обстріл Херсону.

"Соцмережі скоріш за все позначать ці фото як «чутливий контент». Але це не чутливий контент – це реальне життя України та українців. Країна-терорист продовжує нести «рускій мір» у вигляді обстрілів цивільного населення. Херсон. Зранку, в суботу, в переддень Різдва, у центральній частині міста. Це не військові об’єкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивста заради залякування та задоволення. Світ має бачити та розуміти, проти якого абсолютного зла ми воюємо», – написав глава держави.


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Теги: Херсон, обстріл
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