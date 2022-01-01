У селі біля Луцька в пожежі загинув пенсіонер. ФОТО

У селі біля Луцька в пожежі загинув пенсіонер. ФОТО
За минулу добу станом на 07:00 підрозділи служби 101 Волинської області ліквідували 4 пожежі.

Загинула одна людина. Про це повідомляють у ГУ ДСНС у Волинській області.

23 грудня вночі трапилась пожежа в деревяному житловому будинку в с. Баїв Луцького району – для її ліквідації прибули рятувальники 1-ї та 2-ї Державних пожежно-рятувальних частин м.Луцька, подали на гасіння 2 водяних стволи. Вогнем знищено 90м2 покрівлі, частково перекриття та стіни, речі домашнього вжитку. На місці пожежі виявлено тіло господаря будинку, пенсіонера 1959 р.н. Ймовірна причина: необережне поводження з вогнем загиблого.

Ввечері того ж дня виникла пожежа в цегляному житловому будинку в м. Рожище. Рятувальники міської 3-ї ДПРЧ ліквідували пожежу за допомогою водяного пожежного ствола та врятували будинок від знищення. Ймовірна причина: порушення правил влаштування газових приладів.

24 грудня виникла пожежа в цегляному житловому будинку в с. Липини Луцького району. Рятувальники чергової варти 1-ї ДПРЧ м.Луцька оперативно ліквідували пожежу, вогнем пошкоджено покрівлю, речі домашнього вжитку, меблі, частково стіни. Ймовірна причина: коротке замикання електромережі.

О 3:54 в смт Любешів Камінь-Каширського району виникла пожежа в гаражі у приватному господарстві. Вогонь ліквідували бійці 12-ї ДПРЧ смт Любешів, команди місцевої пожежної охорони сіл Судче, Залізниця та Седлище. Ймовірна причина: несправність електричної системи автомобіля.

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Теги: Волинь, Луцьк, смерть, пожежа
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