Лукашенко полетів до Росії, – ЗМІ

Олександр Лукашенко відбув із візитом до Росії.



Про це повідомляють білоруські ЗМІ, інформує



Лукашенко збирається побувати в підмосковному Зоряному містечку та відвідати там Науково-дослідний випробувальний центр підготовки космонавтів імені Ю. А. Гагаріна, де зараз проходять відбір кандидати на політ у космос від Білорусі.



26-26 грудня він візьме участь у неформальній зустрічі глав держав - учасниць СНД в Санкт-Петербурзі.



Лідери країн підіб'ють підсумки 2022 року, що минає, обговорять плани щодо подальшої взаємодії в найактуальніших для Співдружності сферах, зазначає білоруське державне інформагентство БелТА.



Нагадуємо, 19 грудня президент РФ Володимир Путін відвідував Білорусь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Самопроголошений президент Білорусівідбув із візитом до Росії.Про це повідомляють білоруські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ Лукашенко збирається побувати в підмосковному Зоряному містечку та відвідати там Науково-дослідний випробувальний центр підготовки космонавтів імені Ю. А. Гагаріна, де зараз проходять відбір кандидати на політ у космос від Білорусі.26-26 грудня він візьме участь у неформальній зустрічі глав держав - учасниць СНД в Санкт-Петербурзі.Лідери країн підіб'ють підсумки 2022 року, що минає, обговорять плани щодо подальшої взаємодії в найактуальніших для Співдружності сферах, зазначає білоруське державне інформагентство БелТА.Нагадуємо, 19 грудня президент РФ Володимир Путін відвідував Білорусь.

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