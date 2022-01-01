Лукашенко полетів до Росії, – ЗМІ

Лукашенко полетів до Росії, – ЗМІ
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відбув із візитом до Росії.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Лукашенко збирається побувати в підмосковному Зоряному містечку та відвідати там Науково-дослідний випробувальний центр підготовки космонавтів імені Ю. А. Гагаріна, де зараз проходять відбір кандидати на політ у космос від Білорусі.

26-26 грудня він візьме участь у неформальній зустрічі глав держав - учасниць СНД в Санкт-Петербурзі.

Лідери країн підіб'ють підсумки 2022 року, що минає, обговорять плани щодо подальшої взаємодії в найактуальніших для Співдружності сферах, зазначає білоруське державне інформагентство БелТА.

Нагадуємо, 19 грудня президент РФ Володимир Путін відвідував Білорусь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, білорусь, росія, путін, лукашенко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку BMW вилетіло з дороги в рівчак, водій втік. ВІДЕО
Сьогодні, 13:40
Лукашенко полетів до Росії, – ЗМІ
Сьогодні, 12:59
Росіяни обстріляли Херсон, загинуло щонайменше 5 людей. ФОТО 18+
Сьогодні, 12:36
У селі біля Луцька в пожежі загинув пенсіонер. ФОТО
Сьогодні, 12:17
Кабмін хоче урізати витрати на бюджетників
Сьогодні, 11:43
Схожі новини
Лукашенко збирається на зустріч до Путіна в Росію Лукашенко збирається на зустріч до Путіна в Росію
23 грудень, 17:00
За 200 метрів від загрози: як укріплюють кордон із Білоруссю. ФОТО За 200 метрів від загрози: як укріплюють кордон із Білоруссю. ФОТО
23 грудень, 12:00
Роль збройних сил Білорусі поки полягає в тренуваннях мобілізованих із Росії, – МО Британії Роль збройних сил Білорусі поки полягає в тренуваннях мобілізованих із Росії, – МО Британії
22 грудень, 14:29
Лукашенко обговорив з військовими та силовиками переміщення військ біля України Лукашенко обговорив з військовими та силовиками переміщення військ біля України
22 грудень, 12:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку BMW вилетіло з дороги в рівчак, водій втік. ВІДЕО
Сьогодні, 13:40
 0
Лукашенко полетів до Росії, – ЗМІ
Сьогодні, 12:59
 0
Росіяни обстріляли Херсон, загинуло щонайменше 5 людей. ФОТО 18+
Сьогодні, 12:36
 0
У селі біля Луцька в пожежі загинув пенсіонер. ФОТО
Сьогодні, 12:17
 0
Кабмін хоче урізати витрати на бюджетників
Сьогодні, 11:43
 0
Медіа
відео
1/8