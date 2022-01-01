Лукашенко полетів до Росії, – ЗМІ
Сьогодні, 12:59
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відбув із візитом до Росії.
Про це повідомляють білоруські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Лукашенко збирається побувати в підмосковному Зоряному містечку та відвідати там Науково-дослідний випробувальний центр підготовки космонавтів імені Ю. А. Гагаріна, де зараз проходять відбір кандидати на політ у космос від Білорусі.
26-26 грудня він візьме участь у неформальній зустрічі глав держав - учасниць СНД в Санкт-Петербурзі.
Лідери країн підіб'ють підсумки 2022 року, що минає, обговорять плани щодо подальшої взаємодії в найактуальніших для Співдружності сферах, зазначає білоруське державне інформагентство БелТА.
Нагадуємо, 19 грудня президент РФ Володимир Путін відвідував Білорусь.
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Про це повідомляють білоруські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Лукашенко збирається побувати в підмосковному Зоряному містечку та відвідати там Науково-дослідний випробувальний центр підготовки космонавтів імені Ю. А. Гагаріна, де зараз проходять відбір кандидати на політ у космос від Білорусі.
26-26 грудня він візьме участь у неформальній зустрічі глав держав - учасниць СНД в Санкт-Петербурзі.
Лідери країн підіб'ють підсумки 2022 року, що минає, обговорять плани щодо подальшої взаємодії в найактуальніших для Співдружності сферах, зазначає білоруське державне інформагентство БелТА.
Нагадуємо, 19 грудня президент РФ Володимир Путін відвідував Білорусь.
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