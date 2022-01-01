На волинському блокпості зловили бойовика «ДНР», який видавав себе за монаха

На волинському блокпості зловили бойовика «ДНР», який видавав себе за монаха
На волинському блокпосту затримали іноземного громадянина, який видавав себе за паломника, а насправді виявився членом «ДНР».

Про це в інтерв’ю Інформаційному агентству Волинські Новини розповів очільник Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрій Крошко.

«На блокпосту в Камінь-Каширському районі було затримано громадянина Росії – засудженого, який відбуває реальне покарання. Чоловік видавав себе за монаха-паломника, мав відповідний вигляд – борода, волосся, зібране у хвіст. Перетнув українсько-білоруський кордон уплав, через болота, йшов увесь мокрий. Переконував, що він нібито вірянин і мандрує в Почаївську лавру. Чому пішки? Мовляв, паломник, тому так.

Однак на блокпосту відразу розчули його російський говір, української мови він до пуття не розумів. Було ясно, що людина не з наших країв. Стали детальніше з ним працювати, оглянули одяг, речі. Виявилося, що Білоруссю він пересувався на автобусах – знайшли квитки, натомість Україною нібито мав мандрувати пішки. Дивним видавалося, що на території різних країн у нього різний спосіб паломництва.

"Зрештою він виявився членом незаконного збройного формування – так званої «ДНР», брав участь у бойових діях на боці терористів. Ми передали його Службі безпеки, адже це їхня підслідність. І нині його засуджено до реальної міри покарання, відбуває його в українській установі відбування покарань. Чи був він на момент затримання диверсантом та чи були у нього якісь завдання – це вже питання до тих, хто розслідував цю справу. Та навряд він був паломником", – розповів Юрій Крошко.

Крім того, наявність блокпостів, відзначає полковник, допомагає з-поміж іншого боротися і з незаконним обігом зброї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: блокпост, Волинь, монах
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому районі в ДТП загинув чоловік
Сьогодні, 15:02
На волинському блокпості зловили бойовика «ДНР», який видавав себе за монаха
Сьогодні, 14:21
У Луцьку BMW вилетіло з дороги в рівчак, водій втік. ВІДЕО
Сьогодні, 13:40
Лукашенко полетів до Росії, – ЗМІ
Сьогодні, 12:59
Росіяни обстріляли Херсон, загинуло щонайменше 5 людей. ФОТО 18+
Сьогодні, 12:36
Схожі новини
На одному із блокпостів Волині в автівці знайшли наркотики На одному із блокпостів Волині в автівці знайшли наркотики
30 вересень, 22:13
П'яний водій на Волині влетів у блокпост: чотирьох пасажирів госпіталізували П'яний водій на Волині влетів у блокпост: чотирьох пасажирів госпіталізували
12 вересень, 12:04
На Волині на блокпосту в автівці виявили наркотики На Волині на блокпосту в автівці виявили наркотики
22 липень, 10:52
На Волині на блокпосту затримали нетверезого водія На Волині на блокпосту затримали нетверезого водія
11 липень, 15:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькому районі в ДТП загинув чоловік
Сьогодні, 15:02
 0
На волинському блокпості зловили бойовика «ДНР», який видавав себе за монаха
Сьогодні, 14:21
 0
У Луцьку BMW вилетіло з дороги в рівчак, водій втік. ВІДЕО
Сьогодні, 13:40
 0
Лукашенко полетів до Росії, – ЗМІ
Сьогодні, 12:59
 0
Росіяни обстріляли Херсон, загинуло щонайменше 5 людей. ФОТО 18+
Сьогодні, 12:36
 0
Медіа
відео
1/8