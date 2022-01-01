На волинському блокпості зловили бойовика «ДНР», який видавав себе за монаха





Про це в інтерв’ю Юрій Крошко.



«На блокпосту в Камінь-Каширському районі було затримано громадянина Росії – засудженого, який відбуває реальне покарання. Чоловік видавав себе за монаха-паломника, мав відповідний вигляд – борода, волосся, зібране у хвіст. Перетнув українсько-білоруський кордон уплав, через болота, йшов увесь мокрий. Переконував, що він нібито вірянин і мандрує в Почаївську лавру. Чому пішки? Мовляв, паломник, тому так.



Однак на блокпосту відразу розчули його російський говір, української мови він до пуття не розумів. Було ясно, що людина не з наших країв. Стали детальніше з ним працювати, оглянули одяг, речі. Виявилося, що Білоруссю він пересувався на автобусах – знайшли квитки, натомість Україною нібито мав мандрувати пішки. Дивним видавалося, що на території різних країн у нього різний спосіб паломництва.



"Зрештою він виявився членом незаконного збройного формування – так званої «ДНР», брав участь у бойових діях на боці терористів. Ми передали його Службі безпеки, адже це їхня підслідність. І нині його засуджено до реальної міри покарання, відбуває його в українській установі відбування покарань. Чи був він на момент затримання диверсантом та чи були у нього якісь завдання – це вже питання до тих, хто розслідував цю справу. Та навряд він був паломником", – розповів Юрій Крошко.



Крім того, наявність блокпостів, відзначає полковник, допомагає з-поміж іншого боротися і з незаконним обігом зброї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На волинському блокпосту затримали іноземного громадянина, який видавав себе за паломника, а насправді виявився членом «ДНР».Про це в інтерв’ю Інформаційному агентству Волинські Новини розповів очільник Головного управління Національної поліції у Волинській області«На блокпосту в Камінь-Каширському районі було затримано громадянина Росії – засудженого, який відбуває реальне покарання. Чоловік видавав себе за монаха-паломника, мав відповідний вигляд – борода, волосся, зібране у хвіст. Перетнув українсько-білоруський кордон уплав, через болота, йшов увесь мокрий. Переконував, що він нібито вірянин і мандрує в Почаївську лавру. Чому пішки? Мовляв, паломник, тому так.Однак на блокпосту відразу розчули його російський говір, української мови він до пуття не розумів. Було ясно, що людина не з наших країв. Стали детальніше з ним працювати, оглянули одяг, речі. Виявилося, що Білоруссю він пересувався на автобусах – знайшли квитки, натомість Україною нібито мав мандрувати пішки. Дивним видавалося, що на території різних країн у нього різний спосіб паломництва."Зрештою він виявився членом незаконного збройного формування – так званої «ДНР», брав участь у бойових діях на боці терористів. Ми передали його Службі безпеки, адже це їхня підслідність. І нині його засуджено до реальної міри покарання, відбуває його в українській установі відбування покарань. Чи був він на момент затримання диверсантом та чи були у нього якісь завдання – це вже питання до тих, хто розслідував цю справу. Та навряд він був паломником", – розповів Юрій Крошко.Крім того, наявність блокпостів, відзначає полковник, допомагає з-поміж іншого боротися і з незаконним обігом зброї.

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