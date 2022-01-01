У Луцьку BMW вилетіло з дороги в рівчак, водій втік. ВІДЕО





Про це повідомляє телеканал «Конкурент TV».



Автопригода трапилася вранці 24 грудня на Дубнівському кільці у Луцьку.



Як повідомили очевидці, водій автомобіля BMW на швидкості «вилетів» з дороги та злетів у рівчак, майже перевернувшись на дах.



Водій, імовірно, був у стані сп'яніння. Після інциденту він втік з місця автопригоди.



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