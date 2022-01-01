У Луцьку BMW вилетіло з дороги в рівчак, водій втік. ВІДЕО
Сьогодні, 13:40
У Луцьку автівка злетіла із дороги, а водій втік з місця ДТП.
Про це повідомляє телеканал «Конкурент TV».
Автопригода трапилася вранці 24 грудня на Дубнівському кільці у Луцьку.
Як повідомили очевидці, водій автомобіля BMW на швидкості «вилетів» з дороги та злетів у рівчак, майже перевернувшись на дах.
Водій, імовірно, був у стані сп'яніння. Після інциденту він втік з місця автопригоди.
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Про це повідомляє телеканал «Конкурент TV».
Автопригода трапилася вранці 24 грудня на Дубнівському кільці у Луцьку.
Як повідомили очевидці, водій автомобіля BMW на швидкості «вилетів» з дороги та злетів у рівчак, майже перевернувшись на дах.
Водій, імовірно, був у стані сп'яніння. Після інциденту він втік з місця автопригоди.
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