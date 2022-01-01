У Луцьку BMW вилетіло з дороги в рівчак, водій втік. ВІДЕО

У Луцьку BMW вилетіло з дороги в рівчак, водій втік. ВІДЕО
У Луцьку автівка злетіла із дороги, а водій втік з місця ДТП.

Про це повідомляє телеканал «Конкурент TV».

Автопригода трапилася вранці 24 грудня на Дубнівському кільці у Луцьку.

Як повідомили очевидці, водій автомобіля BMW на швидкості «вилетів» з дороги та злетів у рівчак, майже перевернувшись на дах.

Водій, імовірно, був у стані сп'яніння. Після інциденту він втік з місця автопригоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Луцьк, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку BMW вилетіло з дороги в рівчак, водій втік. ВІДЕО
Сьогодні, 13:40
Лукашенко полетів до Росії, – ЗМІ
Сьогодні, 12:59
Росіяни обстріляли Херсон, загинуло щонайменше 5 людей. ФОТО 18+
Сьогодні, 12:36
У селі біля Луцька в пожежі загинув пенсіонер. ФОТО
Сьогодні, 12:17
Кабмін хоче урізати витрати на бюджетників
Сьогодні, 11:43
Схожі новини
У Луцьку водій зніс дорожні знаки. ФОТО У Луцьку водій зніс дорожні знаки. ФОТО
16 грудень, 21:32
У Луцьку зіткнулися Opel та Skoda У Луцьку зіткнулися Opel та Skoda
07 листопад, 13:47
У Луцьку стукнулися дві автівки. ФОТО У Луцьку стукнулися дві автівки. ФОТО
06 листопад, 16:19
У Луцьку – ДТП за участю мотоцикліста. ФОТО У Луцьку – ДТП за участю мотоцикліста. ФОТО
24 серпень, 21:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку BMW вилетіло з дороги в рівчак, водій втік. ВІДЕО
Сьогодні, 13:40
 0
Лукашенко полетів до Росії, – ЗМІ
Сьогодні, 12:59
 0
Росіяни обстріляли Херсон, загинуло щонайменше 5 людей. ФОТО 18+
Сьогодні, 12:36
 0
У селі біля Луцька в пожежі загинув пенсіонер. ФОТО
Сьогодні, 12:17
 0
Кабмін хоче урізати витрати на бюджетників
Сьогодні, 11:43
 0
Медіа
відео
1/8