У Луцькому районі в ДТП загинув чоловік
Сьогодні, 15:02
На Волині сталася автопригода, внаслідок якої загинув чоловік.
Аварія сталася 23 грудня в селі Переспа близько 17:00 години, - повідомляють у ГУНП у Волинській області.
На місці події працювала слідчо-оперативна група ГУНП у Волинській області. 56–річний ковельчанин, керуючи автомобілем Renault Master, здійснив наїзд на 52-річного жителя села Переспа, який перетинав дорогу у невстановленому місці. Внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм загинув. Встановлено, що водій перебував за кермом тверезий.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Аварія сталася 23 грудня в селі Переспа близько 17:00 години, - повідомляють у ГУНП у Волинській області.
На місці події працювала слідчо-оперативна група ГУНП у Волинській області. 56–річний ковельчанин, керуючи автомобілем Renault Master, здійснив наїзд на 52-річного жителя села Переспа, який перетинав дорогу у невстановленому місці. Внаслідок ДТП пішохід від отриманих травм загинув. Встановлено, що водій перебував за кермом тверезий.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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