Через обстріл росіянами Херсону загинуло 7 людей, 58 отримали поранення
Сьогодні, 16:05
Внаслідок ранкового обстрілу російськими військами нещодавно деокупованого Херсону зросла кількість загиблих та поранених.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Станом на 13:30 відомо про 58 поранених, з них 18 - важких, 7 людей загинули", - йдеться у повідомленні.
Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що росіяни завдали удару по центру міста, атакували ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі - місця, де перебуває найбільше людей.
Нагадаємо, росіяни зранку 24 грудня обстріляли центр деокупованого Херсона. Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терором і вбивстами заради залякування та задоволення.
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Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Станом на 13:30 відомо про 58 поранених, з них 18 - важких, 7 людей загинули", - йдеться у повідомленні.
Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що росіяни завдали удару по центру міста, атакували ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі - місця, де перебуває найбільше людей.
Нагадаємо, росіяни зранку 24 грудня обстріляли центр деокупованого Херсона. Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терором і вбивстами заради залякування та задоволення.
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