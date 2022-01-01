Через обстріл росіянами Херсону загинуло 7 людей, 58 отримали поранення





Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.



"Станом на 13:30 відомо про 58 поранених, з них 18 - важких, 7 людей загинули", - йдеться у повідомленні.



Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що росіяни завдали удару по центру міста, атакували ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі - місця, де перебуває найбільше людей.



Нагадаємо, росіяни зранку 24 грудня обстріляли центр деокупованого Херсона. Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терором і вбивстами заради залякування та задоволення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок ранкового обстрілу російськими військами нещодавно деокупованого Херсону зросла кількість загиблих та поранених.Про це повідомив заступник голови Офісу президента"Станом на 13:30 відомо про 58 поранених, з них 18 - важких, 7 людей загинули", - йдеться у повідомленні.Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що росіяни завдали удару по центру міста, атакували ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі - місця, де перебуває найбільше людей.Нагадаємо, росіяни зранку 24 грудня обстріляли центр деокупованого Херсона.

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