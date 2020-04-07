У Волинському перинатальному зареєструвати двотисячну вагітну. ВІДЕО





Про це розповіла Ірина Горавська.



З її слів, цього року у перинатальному центрі Волині народилося 2 801 немовля. На облік, у порівнянні з минулим роком, теж стало більше вагітних.



"Життя продовжується і кількість вагітних збільшилася: торік двотисячна вагітна стала на облік вкінці грудня, то цього року в кінці листопада, під час заходу будемо її вітати", – каже Ірина Горавська.



Тетяна Овчарук — двохтисячна вагітна, яка звернулася до Волинського перинатального центру. Жінка стане мамою втретє. Разом із чоловіком Тимофієм прийшли на захід, який організували в медзакладі, щоб пригадати, як поводитися з новонародженими.



Психологиня Тетяна Удалова розповідає, що допомагає вагітним жінкам, які мають посилене відчуття тривоги. Її колега Ірина Морохова працює тренеркою у школі відповідального батьківства. Каже: допомагають майбутнім батькам здобути необхідні вміння.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському перинатальному центрі відбувся захід "Різдвяне диво". Тим, хто на нього прийшов розповіли про догляд за дітьми, а також привітали двотисячну вагітну, яка стала на облік.Про це розповіла Суспільному гендиректорка медзакладуЗ її слів, цього року у перинатальному центрі Волині народилося 2 801 немовля. На облік, у порівнянні з минулим роком, теж стало більше вагітних."Життя продовжується і кількість вагітних збільшилася: торік двотисячна вагітна стала на облік вкінці грудня, то цього року в кінці листопада, під час заходу будемо її вітати", – каже Ірина Горавська.Тетяна Овчарук — двохтисячна вагітна, яка звернулася до Волинського перинатального центру. Жінка стане мамою втретє. Разом із чоловіком Тимофієм прийшли на захід, який організували в медзакладі, щоб пригадати, як поводитися з новонародженими.Психологиня Тетяна Удалова розповідає, що допомагає вагітним жінкам, які мають посилене відчуття тривоги. Її колега Ірина Морохова працює тренеркою у школі відповідального батьківства. Каже: допомагають майбутнім батькам здобути необхідні вміння.

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