Коли у луцькому соборі вібудеться різдвяне бгослужіння





Про це у коментарі виданню Віталій Собко.



За його словами, різдвяна служба у нижньому храмі кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку почнеться о 7:30 25 грудня. Натомість у верхньому храмі - о 9 годині.



Нагадуємо, що цьогоріч різдвяна служба у соборі відбуватиметься двічі: і 25 грудня, і 7 січня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому Свято-Троїцькому кафедральному соборі святкова служба на Різдво у нижньому храмі почнеться о 7:30, а у верхньому - о 9-й.Про це у коментарі виданню ВСН розповів прессекретар Волинської єпархії Православної Церкви УкраїниЗа його словами, різдвяна служба у нижньому храмі кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку почнеться о 7:30 25 грудня. Натомість у верхньому храмі - о 9 годині.Нагадуємо, що цьогоріч різдвяна служба у соборі відбуватиметься двічі: і 25 грудня, і 7 січня.

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