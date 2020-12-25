Коли у луцькому соборі вібудеться різдвяне бгослужіння
Сьогодні, 17:27
У Луцькому Свято-Троїцькому кафедральному соборі святкова служба на Різдво у нижньому храмі почнеться о 7:30, а у верхньому - о 9-й.
Про це у коментарі виданню ВСН розповів прессекретар Волинської єпархії Православної Церкви України Віталій Собко.
За його словами, різдвяна служба у нижньому храмі кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку почнеться о 7:30 25 грудня. Натомість у верхньому храмі - о 9 годині.
Нагадуємо, що цьогоріч різдвяна служба у соборі відбуватиметься двічі: і 25 грудня, і 7 січня.
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Про це у коментарі виданню ВСН розповів прессекретар Волинської єпархії Православної Церкви України Віталій Собко.
За його словами, різдвяна служба у нижньому храмі кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку почнеться о 7:30 25 грудня. Натомість у верхньому храмі - о 9 годині.
Нагадуємо, що цьогоріч різдвяна служба у соборі відбуватиметься двічі: і 25 грудня, і 7 січня.
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