Коли у луцькому соборі вібудеться різдвяне бгослужіння

Коли у луцькому соборі вібудеться різдвяне бгослужіння
У Луцькому Свято-Троїцькому кафедральному соборі святкова служба на Різдво у нижньому храмі почнеться о 7:30, а у верхньому - о 9-й.

Про це у коментарі виданню ВСН розповів прессекретар Волинської єпархії Православної Церкви України Віталій Собко.

За його словами, різдвяна служба у нижньому храмі кафедрального собору Святої Трійці у Луцьку почнеться о 7:30 25 грудня. Натомість у верхньому храмі - о 9 годині.

Нагадуємо, що цьогоріч різдвяна служба у соборі відбуватиметься двічі: і 25 грудня, і 7 січня.

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Теги: Різдво, свято, Луцьк, 25 грудня
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