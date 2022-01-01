На Волині школярі зібрали для ЗСУ 90 тисяч гривень

На Волині школярі зібрали для ЗСУ 90 тисяч гривень
В Каменя-Каширському учні однією зі шкіл організували благодійний ярмарок, на якому збирали гроші на підтримку ЗСУ.

Про це повідомляє газета "Полісся".

Школярам на підтримку ЗСУ вдалося зібрати 90 тисяч гривень.

Благодійний захід відбувся напередодні Дня святого Миколая у ліцеї №2 міста.

Упродовж двох днів учні разом зі своїми вчителями продавали солодощі, різноманітні напої, сувенірну продукцію.

«Гарна ініціатива, що спричинила приголомшливий успіх, - прокоментувала завершення благодійного ярмарку директорка ліцею Тетяна Митчик. - Ми щиро завдячуємо усім, хто підтримав і долучився до цього дійства, що об’єднало усі вікові категорії учнів. Незважаючи на ту безцінну допомогу, яку на постійній основі надають наші краяни, вони не втомлюються підтримувати армію і далі, власним прикладом надихають своїх нащадків бути справжніми патріотами».

Це ще один доказ того, що разом ми можемо здолати найлютішого ворога, — із гордістю за своїх вихованців поділилася враженнями директорка.

За підсумком дводенного ярмаркування вдалося виручити 90 тисяч гривень, серед яких вісім, зокрема, було зосереджено в благодійній скринці. За зібрані кошти планують придбати військовим дрон.


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Теги: Волинь, благодійність, ЗСУ
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