У «Дії» з'явилося опитування про дату святкування Різдва

В застосунку "Дія" запустили опитування про дату святкування Різдва.Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.Опитування щодо дати святкування запропонував провести міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко."Все більше українців зустрічають його 25 грудня. Так, як це робить більша частина світу. І так, як це було у 1918 році після проголошення незалежності Української Народної Республіки. Але також багато українців віддають перевагу старому стилю. І святкують Різдво 7 січня.Заходьте в Дію й обирайте свій варіант. Гарного Різдва, коли б ви його не святкували", - йдеться у повідомленні.