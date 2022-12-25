Погода у Луцьку на завтра, 25 грудня





Про це повідомляє



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1 градуса до +2.



Народний прогноз погоди: 25 грудня відзначається день пам’яті святителя Спиридона, чудотворця. Це найхолодніший день грудня — сонцестояння: “Сонце переходить на другий бік”. Цей день визначав характер усієї зими. Якщо сонечко на Спиридона — дні на святках (7-19 січня) будуть ясними, а Новий рік буде морозним, а якщо похмуро і на деревах іній — бути Новому року теплим і похмурим. Якщо ніч ясна, зима буде холодною, а літо жарким; якщо ніч темна — зима буде теплою, а літо — похмурим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вночі йтиме дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.Про це повідомляє Sinoptik Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +1 градуса до +2.Народний прогноз погоди: 25 грудня відзначається день пам’яті святителя Спиридона, чудотворця. Це найхолодніший день грудня — сонцестояння: “Сонце переходить на другий бік”. Цей день визначав характер усієї зими. Якщо сонечко на Спиридона — дні на святках (7-19 січня) будуть ясними, а Новий рік буде морозним, а якщо похмуро і на деревах іній — бути Новому року теплим і похмурим. Якщо ніч ясна, зима буде холодною, а літо жарким; якщо ніч темна — зима буде теплою, а літо — похмурим.

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