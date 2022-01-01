Кількість загиблих у Херсоні зросла до 10

Кількість загиблих у Херсоні зросла до 10
Внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу центру Херсона з "Градів" та запальних боєприпасів загинуло щонайменше 10 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в ефірі телемарафону.

Він також повідомив, що через обстріл 55 людей зазнали поранень, 18 з яких перебувають у важкому стані. При цьому Янушевич сказав, що дітей серед постраждалих немає.

Голова ОВА зазначив, що внаслідок російської атаки пошкоджені також будівлі, автомобілі та котельня дитячого садка.

Янушевич додав, що ремонтним бригадам довелося усувати витік газу.

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Теги: Херсон, обстріли
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