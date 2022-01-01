У Білорусі затвердили мобілізаційний план на 2023 рік: скільки людей призвуть
Сьогодні, 22:15
Наступного року на збори до білоруської армії призвуть близько 9 тисяч запасників, що можна порівняти з мобілізаційним планом цього року.
Про це повідомляють у Telegram-каналі моніторингової групи "Беларускі Гаюн".
Загальна кількість зборів, що залучаються на збори, залишається незмінною в останні роки. Повідомляється, що протягом останніх 20 років через мобілізаційні збори в Білорусі пройшли 130 тисяч осіб, в середньому по 6500 осіб на рік.
Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що маневри військової техніки на кордоні Білорусі з Україною були покликані збити ЗСУ з пантелику і змусити українське командування відвести частину своїх військ із південного та східного напрямків.
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Про це повідомляють у Telegram-каналі моніторингової групи "Беларускі Гаюн".
Загальна кількість зборів, що залучаються на збори, залишається незмінною в останні роки. Повідомляється, що протягом останніх 20 років через мобілізаційні збори в Білорусі пройшли 130 тисяч осіб, в середньому по 6500 осіб на рік.
Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що маневри військової техніки на кордоні Білорусі з Україною були покликані збити ЗСУ з пантелику і змусити українське командування відвести частину своїх військ із південного та східного напрямків.
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