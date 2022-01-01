Селище на Волині купить обладнання для виготовлення біометричних паспортів

Селище на Волині купить обладнання для виготовлення біометричних паспортів
У Центрі надання адміністративних послуг Любешівської селищної планують встановити робочу станцію, завдяки якій можна буде розширити обсяг послуг.

Зокрема у Любешеві виготовлятимуть паспорт у формі ІD-картки та біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт), - повідомляють у Любешівській селищній раді.

За це проголосували місцеві депутати, підтримавши проєкт рішення селищної ради «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Любешівської селищної ради на 2021-2025 роки», яким передбачено придбання та встановлення робочої станція для оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм та паспортів громадянина України у формі id-картки з комплектом обладнання. Процедуру закупівлі зазначеного обладнання планують розпочати в наступному 2023 році.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Любешів, ID-паспорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Селище на Волині купить обладнання для виготовлення біометричних паспортів
Сьогодні, 22:50
У Білорусі затвердили мобілізаційний план на 2023 рік: скільки людей призвуть
Сьогодні, 22:15
Кількість загиблих у Херсоні зросла до 10
Сьогодні, 21:38
Як українцям отримати компенсацію за зруйноване війною майно. ВІДЕО
Сьогодні, 20:38
Погода у Луцьку на завтра, 25 грудня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
На Волині громада купила три будинки для дітей-сиріт. ФОТО На Волині громада купила три будинки для дітей-сиріт. ФОТО
15 грудень, 06:31
На Волині студенти створили цукерки «ЗСУ». ФОТО На Волині студенти створили цукерки «ЗСУ». ФОТО
26 жовтень, 05:28
Волинянки в Данії купують авто, приймають біженців та підтримують ЗСУ. ФОТО Волинянки в Данії купують авто, приймають біженців та підтримують ЗСУ. ФОТО
24 вересень, 16:15
У громаді на Волині перейменували 50 вулиць У громаді на Волині перейменували 50 вулиць
21 вересень, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Селище на Волині купить обладнання для виготовлення біометричних паспортів
Сьогодні, 22:50
 0
У Білорусі затвердили мобілізаційний план на 2023 рік: скільки людей призвуть
Сьогодні, 22:15
 0
Кількість загиблих у Херсоні зросла до 10
Сьогодні, 21:38
 0
Як українцям отримати компенсацію за зруйноване війною майно. ВІДЕО
Сьогодні, 20:38
 0
Погода у Луцьку на завтра, 25 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8