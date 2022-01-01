Селище на Волині купить обладнання для виготовлення біометричних паспортів

У Центрі надання адміністративних послуг Любешівської селищної планують встановити робочу станцію, завдяки якій можна буде розширити обсяг послуг.Зокрема у Любешеві виготовлятимуть паспорт у формі ІD-картки та біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт), - повідомляють у Любешівській селищній раді.За це проголосували місцеві депутати, підтримавши проєкт рішення селищної ради «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Любешівської селищної ради на 2021-2025 роки», яким передбачено придбання та встановлення робочої станція для оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм та паспортів громадянина України у формі id-картки з комплектом обладнання. Процедуру закупівлі зазначеного обладнання планують розпочати в наступному 2023 році.