Селище на Волині купить обладнання для виготовлення біометричних паспортів
Сьогодні, 22:50
У Центрі надання адміністративних послуг Любешівської селищної планують встановити робочу станцію, завдяки якій можна буде розширити обсяг послуг.
Зокрема у Любешеві виготовлятимуть паспорт у формі ІD-картки та біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт), - повідомляють у Любешівській селищній раді.
За це проголосували місцеві депутати, підтримавши проєкт рішення селищної ради «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Любешівської селищної ради на 2021-2025 роки», яким передбачено придбання та встановлення робочої станція для оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм та паспортів громадянина України у формі id-картки з комплектом обладнання. Процедуру закупівлі зазначеного обладнання планують розпочати в наступному 2023 році.
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Зокрема у Любешеві виготовлятимуть паспорт у формі ІD-картки та біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон (закордонний паспорт), - повідомляють у Любешівській селищній раді.
За це проголосували місцеві депутати, підтримавши проєкт рішення селищної ради «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Любешівської селищної ради на 2021-2025 роки», яким передбачено придбання та встановлення робочої станція для оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм та паспортів громадянина України у формі id-картки з комплектом обладнання. Процедуру закупівлі зазначеного обладнання планують розпочати в наступному 2023 році.
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