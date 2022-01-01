Добрі новини від ВолиньPost за 24 грудня

Перша крафтова грибарня «Боровик» на Львівщині вирощує 120 тонн продукції на місяць та експортує за кордон. А ще тут вирощують гриби-велетні до 2 кілограмів.Олександр Петрович служить у Волинській бригаді тероборони на посаді водія автобронетехніки від початку широкомасштабного вторгнення.Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 101 430 вояків.Про це повідомляють у Генеральному штабу ЗСУ,Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.12 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 101430 (+480) осіб ліквідовано,танків ‒ 3006 (+1) од,бойових броньованих машин ‒ 5994 (+8) од,артилерійських систем – 1988 (+4) од,РСЗВ – 418 (+4) од,засоби ППО ‒ 212 (+0) од,літаків – 283 (+0) од,гелікоптерів – 267 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+8),крилаті ракети ‒ 653 (+0),кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4627 (+5) од,спеціальна техніка ‒ 178 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюютьсяУ Волинському перинатальному центрі відбувся захід "Різдвяне диво". Тим, хто на нього прийшов розповіли про догляд за дітьми, а також привітали двотисячну вагітну, яка стала на облік.В Каменя-Каширському учні однією зі шкіл організували благодійний ярмарок, на якому збирали гроші на підтримку ЗСУ.