Добрі новини від ВолиньPost за 24 грудня

Добрі новини від ВолиньPost за 24 грудня
Закінчується 304 день повномсштабної війни в Україні, яку розв`язала Російська Федерація. Український народ разом із силами оборони гідно дає відчіч ворогу.

Інформаційне агентство ВолиньPost робить свій внесок у боротьбу на інформаційному фронті. З перших днів війни ми забезпечуємо своїх читачів достовірною інформацією. Зараз пропонуємо вашій увазі чергову добірку добрих новин, про які ми писал сьогодні.

В Україні вирощують гриби-велетні

Перша крафтова грибарня «Боровик» на Львівщині вирощує 120 тонн продукції на місяць та експортує за кордон. А ще тут вирощують гриби-велетні до 2 кілограмів.

У волинській теробороні служить «Дід»: історія захисника

Олександр Петрович служить у Волинській бригаді тероборони на посаді водія автобронетехніки від початку широкомасштабного вторгнення.

Сили оборони України знищили ще майже 500 російських окупантів

Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 101 430 вояків.

Про це повідомляють у Генеральному штабу ЗСУ,

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.12 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 101430 (+480) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3006 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 5994 (+8) од,
артилерійських систем – 1988 (+4) од,
РСЗВ – 418 (+4) од,
засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
літаків – 283 (+0) од,
гелікоптерів – 267 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+8),
крилаті ракети ‒ 653 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4627 (+5) од,
спеціальна техніка ‒ 178 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються

У Волинському перинатальному зареєструвати двотисячну вагітну. ВІДЕО

У Волинському перинатальному центрі відбувся захід "Різдвяне диво". Тим, хто на нього прийшов розповіли про догляд за дітьми, а також привітали двотисячну вагітну, яка стала на облік.

На Волині школярі зібрали для ЗСУ 90 тисяч гривень

В Каменя-Каширському учні однією зі шкіл організували благодійний ярмарок, на якому збирали гроші на підтримку ЗСУ.

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Теги: Добрі новини
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