Добрі новини від ВолиньPost за 24 грудня
24 грудень, 23:35
Закінчується 304 день повномсштабної війни в Україні, яку розв`язала Російська Федерація. Український народ разом із силами оборони гідно дає відчіч ворогу.
Інформаційне агентство ВолиньPost робить свій внесок у боротьбу на інформаційному фронті. З перших днів війни ми забезпечуємо своїх читачів достовірною інформацією. Зараз пропонуємо вашій увазі чергову добірку добрих новин, про які ми писал сьогодні.
В Україні вирощують гриби-велетні
Перша крафтова грибарня «Боровик» на Львівщині вирощує 120 тонн продукції на місяць та експортує за кордон. А ще тут вирощують гриби-велетні до 2 кілограмів.
У волинській теробороні служить «Дід»: історія захисника
Олександр Петрович служить у Волинській бригаді тероборони на посаді водія автобронетехніки від початку широкомасштабного вторгнення.
Сили оборони України знищили ще майже 500 російських окупантів
Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 101 430 вояків.
Про це повідомляють у Генеральному штабу ЗСУ,
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.12 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 101430 (+480) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3006 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 5994 (+8) од,
артилерійських систем – 1988 (+4) од,
РСЗВ – 418 (+4) од,
засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
літаків – 283 (+0) од,
гелікоптерів – 267 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+8),
крилаті ракети ‒ 653 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4627 (+5) од,
спеціальна техніка ‒ 178 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються
У Волинському перинатальному зареєструвати двотисячну вагітну. ВІДЕО
У Волинському перинатальному центрі відбувся захід "Різдвяне диво". Тим, хто на нього прийшов розповіли про догляд за дітьми, а також привітали двотисячну вагітну, яка стала на облік.
На Волині школярі зібрали для ЗСУ 90 тисяч гривень
В Каменя-Каширському учні однією зі шкіл організували благодійний ярмарок, на якому збирали гроші на підтримку ЗСУ.
Аби прочитати історію, натисніть на посилання
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Інформаційне агентство ВолиньPost робить свій внесок у боротьбу на інформаційному фронті. З перших днів війни ми забезпечуємо своїх читачів достовірною інформацією. Зараз пропонуємо вашій увазі чергову добірку добрих новин, про які ми писал сьогодні.
В Україні вирощують гриби-велетні
Перша крафтова грибарня «Боровик» на Львівщині вирощує 120 тонн продукції на місяць та експортує за кордон. А ще тут вирощують гриби-велетні до 2 кілограмів.
У волинській теробороні служить «Дід»: історія захисника
Олександр Петрович служить у Волинській бригаді тероборони на посаді водія автобронетехніки від початку широкомасштабного вторгнення.
Сили оборони України знищили ще майже 500 російських окупантів
Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 101 430 вояків.
Про це повідомляють у Генеральному штабу ЗСУ,
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.12 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 101430 (+480) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3006 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 5994 (+8) од,
артилерійських систем – 1988 (+4) од,
РСЗВ – 418 (+4) од,
засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
літаків – 283 (+0) од,
гелікоптерів – 267 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+8),
крилаті ракети ‒ 653 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4627 (+5) од,
спеціальна техніка ‒ 178 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються
У Волинському перинатальному зареєструвати двотисячну вагітну. ВІДЕО
У Волинському перинатальному центрі відбувся захід "Різдвяне диво". Тим, хто на нього прийшов розповіли про догляд за дітьми, а також привітали двотисячну вагітну, яка стала на облік.
На Волині школярі зібрали для ЗСУ 90 тисяч гривень
В Каменя-Каширському учні однією зі шкіл організували благодійний ярмарок, на якому збирали гроші на підтримку ЗСУ.
Аби прочитати історію, натисніть на посилання
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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