В Україні вирощують гриби-велетні





Про це після екскурсії підприємством написав мандрівник і блогер Андрій Риштун,



Він розповів, що на грибарні печериці з одного посіву родять три рази. Перший урожай завжди найкращий: гриб великий, твердий та з товстою ніжкою.



Для вирощування грибів використовують торф, солому і міцелій – пророщені зерна пшениці. Це все вантажиться в камеру і акуратно розкладається по поличках. Через деякий, час при дотриванні за правильної температури та вологості з’являються печериці. Між дрібним та дорослим грибом проходить менше 24 години.







«Гриби збирають вручну: акуратно викручують разом з коренем. Залишати його в землі немає сенсу, гриби розмножуються спорами. Поки збирають великі печериці – виростають маленькі. І так по колу три рази», – пише блогер.



Відпрацьовану торфо-суміш продають фермерам на добриво, а камеру ретельно миють. І це ще одна перевага крафтової грибарні над масовим виробництвом. На заводах для миття камер використовують формальдегіди. А на «Боровику» – лише гарячу воду без додавання будь-якої хімії. Щоб вона не потрапила у гриб.



Що стосується хробаків, то, попри поширену думку, вони в грибах беруться не з ґрунту. Їх заносять мухи у вигляді личинок. Де немає мух, там немає і хробаків.



Також на «Боровику» є обладнання для маринування та сушіння грибів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перша крафтова грибарня «Боровик» на Львівщині вирощує 120 тонн продукції на місяць та експортує за кордон. А ще тут вирощують гриби-велетні до 2 кілограмів.Про це після екскурсії підприємством написав мандрівник і блогер передає інтернет-ресурс "ШоТам".Він розповів, що на грибарні печериці з одного посіву родять три рази. Перший урожай завжди найкращий: гриб великий, твердий та з товстою ніжкою.Для вирощування грибів використовують торф, солому і міцелій – пророщені зерна пшениці. Це все вантажиться в камеру і акуратно розкладається по поличках. Через деякий, час при дотриванні за правильної температури та вологості з’являються печериці. Між дрібним та дорослим грибом проходить менше 24 години.«Гриби збирають вручну: акуратно викручують разом з коренем. Залишати його в землі немає сенсу, гриби розмножуються спорами. Поки збирають великі печериці – виростають маленькі. І так по колу три рази», – пише блогер.Відпрацьовану торфо-суміш продають фермерам на добриво, а камеру ретельно миють. І це ще одна перевага крафтової грибарні над масовим виробництвом. На заводах для миття камер використовують формальдегіди. А на «Боровику» – лише гарячу воду без додавання будь-якої хімії. Щоб вона не потрапила у гриб.Що стосується хробаків, то, попри поширену думку, вони в грибах беруться не з ґрунту. Їх заносять мухи у вигляді личинок. Де немає мух, там немає і хробаків.Також на «Боровику» є обладнання для маринування та сушіння грибів.

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