В Україні вирощують гриби-велетні
Сьогодні, 06:00
Перша крафтова грибарня «Боровик» на Львівщині вирощує 120 тонн продукції на місяць та експортує за кордон. А ще тут вирощують гриби-велетні до 2 кілограмів.
Про це після екскурсії підприємством написав мандрівник і блогер Андрій Риштун, передає інтернет-ресурс "ШоТам".
Він розповів, що на грибарні печериці з одного посіву родять три рази. Перший урожай завжди найкращий: гриб великий, твердий та з товстою ніжкою.
Для вирощування грибів використовують торф, солому і міцелій – пророщені зерна пшениці. Це все вантажиться в камеру і акуратно розкладається по поличках. Через деякий, час при дотриванні за правильної температури та вологості з’являються печериці. Між дрібним та дорослим грибом проходить менше 24 години.
«Гриби збирають вручну: акуратно викручують разом з коренем. Залишати його в землі немає сенсу, гриби розмножуються спорами. Поки збирають великі печериці – виростають маленькі. І так по колу три рази», – пише блогер.
Відпрацьовану торфо-суміш продають фермерам на добриво, а камеру ретельно миють. І це ще одна перевага крафтової грибарні над масовим виробництвом. На заводах для миття камер використовують формальдегіди. А на «Боровику» – лише гарячу воду без додавання будь-якої хімії. Щоб вона не потрапила у гриб.
Що стосується хробаків, то, попри поширену думку, вони в грибах беруться не з ґрунту. Їх заносять мухи у вигляді личинок. Де немає мух, там немає і хробаків.
Також на «Боровику» є обладнання для маринування та сушіння грибів.
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Про це після екскурсії підприємством написав мандрівник і блогер Андрій Риштун, передає інтернет-ресурс "ШоТам".
Він розповів, що на грибарні печериці з одного посіву родять три рази. Перший урожай завжди найкращий: гриб великий, твердий та з товстою ніжкою.
Для вирощування грибів використовують торф, солому і міцелій – пророщені зерна пшениці. Це все вантажиться в камеру і акуратно розкладається по поличках. Через деякий, час при дотриванні за правильної температури та вологості з’являються печериці. Між дрібним та дорослим грибом проходить менше 24 години.
«Гриби збирають вручну: акуратно викручують разом з коренем. Залишати його в землі немає сенсу, гриби розмножуються спорами. Поки збирають великі печериці – виростають маленькі. І так по колу три рази», – пише блогер.
Відпрацьовану торфо-суміш продають фермерам на добриво, а камеру ретельно миють. І це ще одна перевага крафтової грибарні над масовим виробництвом. На заводах для миття камер використовують формальдегіди. А на «Боровику» – лише гарячу воду без додавання будь-якої хімії. Щоб вона не потрапила у гриб.
Що стосується хробаків, то, попри поширену думку, вони в грибах беруться не з ґрунту. Їх заносять мухи у вигляді личинок. Де немає мух, там немає і хробаків.
Також на «Боровику» є обладнання для маринування та сушіння грибів.
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