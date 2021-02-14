Як отримати рецепт на безоплатні ліки при розладах психіки
Сьогодні, 03:13
Доступ до ліків для пацієнтів з розладами психіки та поведінки максимально спрощений. Якщо пацієнт має план лікування від психіатра або невролога, отримати рецепт на препарати можна у будь-якого сімейного лікаря.
Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Наявність декларації для цього – не обов’язкова, адже на основі даних, внесених в Електронну систему охорони здоров’я (далі – ЕСОЗ) лікар «первинки» випише рецепт.
Нині українці з розладами психіки та поведінки можуть отримати безоплатно або з незначною доплатою 64 препарати за програмою «Доступні ліки», вартість препаратів аптеці відшкодовує НСЗУ.
Це ліки проти:
▪ шизофренії, шизотипових станів та маревних розладів;
▪ розладів настрою (афективні розлади);
▪ невротичних, пов'язані зі стресом та соматоформних розладів.
Також нагадують, що на час воєнного стану лікарі можуть виписувати як електронні, так і паперові рецепти.
Якщо пацієнт прийшов до лікаря, а у медзакладі немає електроенергії, інтернету або доступу до ЕСОЗ, то лікар має право виписати паперовий рецепт, в аптеці його погасять.
Щоб отримати «доступні ліки», необхідно звернутися до будь-якої аптеки, яка має договір з НСЗУ. Знайти найближчу аптеку можна:
– через дашборд на сайті НСЗУ. В меню ліворуч оберіть ваш населений пункт та потрібний напрям програми реімбурсації,
– через чат-бот «Спитай Гриця»,
– зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
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Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Наявність декларації для цього – не обов’язкова, адже на основі даних, внесених в Електронну систему охорони здоров’я (далі – ЕСОЗ) лікар «первинки» випише рецепт.
Нині українці з розладами психіки та поведінки можуть отримати безоплатно або з незначною доплатою 64 препарати за програмою «Доступні ліки», вартість препаратів аптеці відшкодовує НСЗУ.
Це ліки проти:
▪ шизофренії, шизотипових станів та маревних розладів;
▪ розладів настрою (афективні розлади);
▪ невротичних, пов'язані зі стресом та соматоформних розладів.
Також нагадують, що на час воєнного стану лікарі можуть виписувати як електронні, так і паперові рецепти.
Якщо пацієнт прийшов до лікаря, а у медзакладі немає електроенергії, інтернету або доступу до ЕСОЗ, то лікар має право виписати паперовий рецепт, в аптеці його погасять.
Щоб отримати «доступні ліки», необхідно звернутися до будь-якої аптеки, яка має договір з НСЗУ. Знайти найближчу аптеку можна:
– через дашборд на сайті НСЗУ. В меню ліворуч оберіть ваш населений пункт та потрібний напрям програми реімбурсації,
– через чат-бот «Спитай Гриця»,
– зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
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