Як отримати рецепт на безоплатні ліки при розладах психіки

Як отримати рецепт на безоплатні ліки при розладах психіки
Доступ до ліків для пацієнтів з розладами психіки та поведінки максимально спрощений. Якщо пацієнт має план лікування від психіатра або невролога, отримати рецепт на препарати можна у будь-якого сімейного лікаря.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Наявність декларації для цього – не обов’язкова, адже на основі даних, внесених в Електронну систему охорони здоров’я (далі – ЕСОЗ) лікар «первинки» випише рецепт.

Нині українці з розладами психіки та поведінки можуть отримати безоплатно або з незначною доплатою 64 препарати за програмою «Доступні ліки», вартість препаратів аптеці відшкодовує НСЗУ.

Це ліки проти:

▪ шизофренії, шизотипових станів та маревних розладів;
▪ розладів настрою (афективні розлади);
▪ невротичних, пов'язані зі стресом та соматоформних розладів.

Також нагадують, що на час воєнного стану лікарі можуть виписувати як електронні, так і паперові рецепти.

Якщо пацієнт прийшов до лікаря, а у медзакладі немає електроенергії, інтернету або доступу до ЕСОЗ, то лікар має право виписати паперовий рецепт, в аптеці його погасять.

Щоб отримати «доступні ліки», необхідно звернутися до будь-якої аптеки, яка має договір з НСЗУ. Знайти найближчу аптеку можна:

– через дашборд на сайті НСЗУ. В меню ліворуч оберіть ваш населений пункт та потрібний напрям програми реімбурсації,

– через чат-бот «Спитай Гриця»,

– зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: МОЗ, розлади психіки, ліки, рецепт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як отримати рецепт на безоплатні ліки при розладах психіки
Сьогодні, 03:13
Росія відправила воювати в Україну 40 тисяч в'язнів, – Білий дім
Сьогодні, 02:10
В Україні зафіксували землетрус
Сьогодні, 01:01
24 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 23 грудня
23 грудень, 23:34
Схожі новини
МОЗ запевняє, що обмеження на ліки з Білорусі та РФ не викличе дефіциту в Україні МОЗ запевняє, що обмеження на ліки з Білорусі та РФ не викличе дефіциту в Україні
12 червень, 03:15
В Україні з’явився сервіс для онкохворих, що дасть змогу отримати безплатні ліки В Україні з’явився сервіс для онкохворих, що дасть змогу отримати безплатні ліки
14 лютий, 2021, 23:27
В Україні запровадили нові правила виписки рецептів на ліки В Україні запровадили нові правила виписки рецептів на ліки
22 травень, 2018, 17:20
В Україні хочуть відмовитись від ліків російського виробництва В Україні хочуть відмовитись від ліків російського виробництва
05 травень, 2017, 03:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як отримати рецепт на безоплатні ліки при розладах психіки
Сьогодні, 03:13
 0
Росія відправила воювати в Україну 40 тисяч в'язнів, – Білий дім
Сьогодні, 02:10
 0
В Україні зафіксували землетрус
Сьогодні, 01:01
 0
24 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 23 грудня
23 грудень, 23:34
 0
Медіа
відео
1/8