Як отримати рецепт на безоплатні ліки при розладах психіки





Про це



Наявність декларації для цього – не обов’язкова, адже на основі даних, внесених в Електронну систему охорони здоров’я (далі – ЕСОЗ) лікар «первинки» випише рецепт.



Нині українці з розладами психіки та поведінки можуть отримати безоплатно або з незначною доплатою 64 препарати за програмою «Доступні ліки», вартість препаратів аптеці відшкодовує НСЗУ.



Це ліки проти:



▪ шизофренії, шизотипових станів та маревних розладів;

▪ розладів настрою (афективні розлади);

▪ невротичних, пов'язані зі стресом та соматоформних розладів.



Також нагадують, що на час воєнного стану лікарі можуть виписувати як електронні, так і паперові рецепти.



Якщо пацієнт прийшов до лікаря, а у медзакладі немає електроенергії, інтернету або доступу до ЕСОЗ, то лікар має право виписати паперовий рецепт, в аптеці його погасять.



Щоб отримати «доступні ліки», необхідно звернутися до будь-якої аптеки, яка має договір з НСЗУ. Знайти найближчу аптеку можна:



– через



– через



– зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Доступ до ліків для пацієнтів з розладами психіки та поведінки максимально спрощений. Якщо пацієнт має план лікування від психіатра або невролога, отримати рецепт на препарати можна у будь-якого сімейного лікаря.Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.Наявність декларації для цього – не обов’язкова, адже на основі даних, внесених в Електронну систему охорони здоров’я (далі – ЕСОЗ) лікар «первинки» випише рецепт.Нині українці з розладами психіки та поведінки можуть отримати безоплатно або з незначною доплатою 64 препарати за програмою «Доступні ліки», вартість препаратів аптеці відшкодовує НСЗУ.Це ліки проти:▪ шизофренії, шизотипових станів та маревних розладів;▪ розладів настрою (афективні розлади);▪ невротичних, пов'язані зі стресом та соматоформних розладів.Також нагадують, що на час воєнного стану лікарі можуть виписувати як електронні, так і паперові рецепти.Якщо пацієнт прийшов до лікаря, а у медзакладі немає електроенергії, інтернету або доступу до ЕСОЗ, то лікар має право виписати паперовий рецепт, в аптеці його погасять.Щоб отримати «доступні ліки», необхідно звернутися до будь-якої аптеки, яка має договір з НСЗУ. Знайти найближчу аптеку можна:– через дашборд на сайті НСЗУ . В меню ліворуч оберіть ваш населений пункт та потрібний напрям програми реімбурсації,– через чат-бот «Спитай Гриця» – зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером

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