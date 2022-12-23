Росія відправила воювати в Україну 40 тисяч в'язнів, – Білий дім

Росія відправила воювати в Україну 40 тисяч в'язнів, – Білий дім
Білий дім заявив, що президент Росії Володимир Путін все частіше звертається до російської групи найманців з ПВК “Вагнер” за військовою підтримкою через 10 місяців після його вторгнення в Україну.

Про це пише LB.ua з посиланням на The Hill.

За найскромнішими підрахунками Білого дому, опублікованими речником національної безпеки Джоном Кірбі, зараз в Україні розміщено 50 000 “вагнерівців”: 10 000 найманців і 40 000 засуджених з російських в'язниць.

Власник "Вагнера" Євгеній Пригожин та інші представники ПВК вербували засуджених із в’язниць для боротьби на передовій, тому що вони стикаються з проблемами вербування інших росіян. Деякі з цих ув'язнених мають "серйозні захворювання".

Крім того, Пригожин витрачає понад 100 мільйонів доларів на місяць на фінансування операцій “Вагнера” в Україні. Його приватна армія воює разом з російськими військами.

"Для нас цілком очевидно, що ПВК «Вагнер» стає конкуруючим центром влади для російської армії та інших російських міністерств", – сказав Кірбі.

Він також сказав, що Північна Корея завершила першу поставку зброї “Вагнеру”, вона вже оплачена. Ця поставка сталася після ще однієї поставки минулого місяця з Північної Кореї, яка включала піхотні ракети та ракети, надіслані до Росії для використання “Вагнером”.

У боях у Бахмуті, за словами Кірбі, загинуло близько 1000 солдатів “Вагнера”, 90 відсотків з них були засудженими.

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Теги: Росія, Україна, війна
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