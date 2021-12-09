В Україні зафіксували землетрус





Про це



«23 грудня 2022 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з Чернівецької області, біля населеного пункту Новодністровськ, магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера)», - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що коливання від землетрусу можуть відчувати окремі люди, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.



Головне зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Буковині, в районі населеного пункту Новодністровськ, зафіксували землетрус магнітудою 3.Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.«23 грудня 2022 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з Чернівецької області, біля населеного пункту Новодністровськ, магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера)», - йдеться у повідомленні.Зазначається, що коливання від землетрусу можуть відчувати окремі люди, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію