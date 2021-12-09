В Україні зафіксували землетрус

В Україні зафіксували землетрус
На Буковині, в районі населеного пункту Новодністровськ, зафіксували землетрус магнітудою 3.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

«23 грудня 2022 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з Чернівецької області, біля населеного пункту Новодністровськ, магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що коливання від землетрусу можуть відчувати окремі люди, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

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Теги: Землетрус, стихія, Буковина
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