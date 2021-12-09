В Україні зафіксували землетрус
Сьогодні, 01:01
На Буковині, в районі населеного пункту Новодністровськ, зафіксували землетрус магнітудою 3.
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
«23 грудня 2022 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з Чернівецької області, біля населеного пункту Новодністровськ, магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера)», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що коливання від землетрусу можуть відчувати окремі люди, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.
Головне зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
«23 грудня 2022 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з Чернівецької області, біля населеного пункту Новодністровськ, магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера)», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що коливання від землетрусу можуть відчувати окремі люди, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.
Головне зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні зафіксували землетрус
Сьогодні, 01:01
24 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 23 грудня
23 грудень, 23:34
«Російські терористи можуть знов активізуватися»: Зеленський попередив про небезпеку на свята
23 грудень, 23:03
Поблизу Запоріжжя помер військовий із Волині
23 грудень, 22:20
Медіа