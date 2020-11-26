У Луцьку відкрили хаб для жінок, які пережили насильство. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Заклад для жінок розташований на вулиці Шота Руставелі, 9. Як розповіла начальниця управління соцслужб для сім’ї, дітей та молоді Луцькради Ліна Галан, у приміщенні є декілька кімнат для консультацій, тренінгів, лекцій, а також дитяча кімната.



Хаб назвали "ВОНА", каже Ліна Галан, що розшифровується як "Вільна. Окрилена. Незалежна. Амбітна".



"Це про жінок, до яких доля була не надто прихильною. Для того, щоб кожна жінка мала можливість повірити у себе, розкрити свій творчий і професійний потенціал, створені такі хаби", – говорить посадовиця.



У хабі працюватимуть дві кар’єрних радниці та одна психологиня. Галина Дудко до того, як стати кар'єрною радницею, займалася підприємництвом і працювала в кадровій агенції.



"Шукаємо для жінок працевлаштування, розібратися що жінка вміє, які в неї є м’які навички, жорсткі навички, який досвід і як вона цей досвід може застосувати і знайти сьогодні цей непростий час роботу для себе", – сказала жінка.



Психологиня Оксана Самолюк зазначила: діяльність психолога передбачає індивідуальні консультації та групові заходи.



"Охоплюємо жінок, які постраждали від домашнього насильства або групи ризику, які потрапляють в дану категорію. Зазвичай в таких осіб спостерігається занижена самооцінка, певні депресивні стани", – розповіла працівниця.



Хаб відкрили в рамках спільного проєкту управління соцслужб для сім’ї, дітей та молоді Луцькради, фонду народонаселення ООН та благодійників. Для цього місто надало приміщення на 170 квадратів та оплачуватиме комунальні послуги, благодійники подбали про облаштування й оплату праці фахівчинь, – додала Ліна Галан.



Працюватиме хаб "ВОНА" у будні, жінок консультуватимуть безплатно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині 23 грудня розпочав роботу кар'єрний хаб "ВОНА" для жінок, котрі зазнали насильства. Відкриття хабу розпочалося з театрального перфомансу.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Заклад для жінок розташований на вулиці Шота Руставелі, 9. Як розповіла начальниця управління соцслужб для сім’ї, дітей та молоді Луцькради, у приміщенні є декілька кімнат для консультацій, тренінгів, лекцій, а також дитяча кімната.Хаб назвали "ВОНА", каже Ліна Галан, що розшифровується як "Вільна. Окрилена. Незалежна. Амбітна"."Це про жінок, до яких доля була не надто прихильною. Для того, щоб кожна жінка мала можливість повірити у себе, розкрити свій творчий і професійний потенціал, створені такі хаби", – говорить посадовиця.У хабі працюватимуть дві кар’єрних радниці та одна психологиня.до того, як стати кар'єрною радницею, займалася підприємництвом і працювала в кадровій агенції."Шукаємо для жінок працевлаштування, розібратися що жінка вміє, які в неї є м’які навички, жорсткі навички, який досвід і як вона цей досвід може застосувати і знайти сьогодні цей непростий час роботу для себе", – сказала жінка.Психологинязазначила: діяльність психолога передбачає індивідуальні консультації та групові заходи."Охоплюємо жінок, які постраждали від домашнього насильства або групи ризику, які потрапляють в дану категорію. Зазвичай в таких осіб спостерігається занижена самооцінка, певні депресивні стани", – розповіла працівниця.Хаб відкрили в рамках спільного проєкту управління соцслужб для сім’ї, дітей та молоді Луцькради, фонду народонаселення ООН та благодійників. Для цього місто надало приміщення на 170 квадратів та оплачуватиме комунальні послуги, благодійники подбали про облаштування й оплату праці фахівчинь, – додала Ліна Галан.Працюватиме хаб "ВОНА" у будні, жінок консультуватимуть безплатно.

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