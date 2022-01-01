У волинській теробороні служить «Дід»: історія захисника

Олександр Петрович служить у Волинській бригаді тероборони на посаді водія автобронетехніки від початку широкомасштабного вторгнення.



Про це



Бойового досвіду чоловік набув ще у 2015-2016 роках, коли брав участь в АТО (його підрозділ виконував завдання під Маріуполем).



Вдома на пана Олександра чекають з Перемогою дружина, теща, син і донька. А ще… трійко внуків-козачат – двох-, п’яти- і семирічного віку!



Тож і позивний у Петровича відповідний – «Дід». Колоритності образу бійця додає борода. «Дід» в тренді, в ногу із молоддю.



«Ми приречені на Перемогу. Запорука - наш козацький бойовий дух і споконвічна волелюбність українського народу. На відміну від загарбників, ми маємо великий і святий мотив у цій війні – захист своєї Батьківщини!» – каже волинський тероборонівець на псевдо «Дід».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! служить у Волинській бригаді тероборони на посаді водія автобронетехніки від початку широкомасштабного вторгнення.Про це пише 100 Окрема Бригада ТрО Волині у телеграмі.Бойового досвіду чоловік набув ще у 2015-2016 роках, коли брав участь в АТО (його підрозділ виконував завдання під Маріуполем).Вдома на пана Олександра чекають з Перемогою дружина, теща, син і донька. А ще… трійко внуків-козачат – двох-, п’яти- і семирічного віку!Тож і позивний у Петровича відповідний – «Дід». Колоритності образу бійця додає борода. «Дід» в тренді, в ногу із молоддю.«Ми приречені на Перемогу. Запорука - наш козацький бойовий дух і споконвічна волелюбність українського народу. На відміну від загарбників, ми маємо великий і святий мотив у цій війні – захист своєї Батьківщини!» – каже волинський тероборонівець на псевдо «Дід».

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