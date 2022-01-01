Сили оборони України знищили ще майже 500 російських окупантів





Про це повідомляють у Генеральному штабу ЗСУ,



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 101430 (+480) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3006 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5994 (+8) од,

артилерійських систем – 1988 (+4) од,

РСЗВ – 418 (+4) од,

засоби ППО ‒ 212 (+0) од,

літаків – 283 (+0) од,

гелікоптерів – 267 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+8),

крилаті ракети ‒ 653 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4627 (+5) од,

спеціальна техніка ‒ 178 (+0).



Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 101 430 вояків.Про це повідомляють у Генеральному штабу ЗСУ,Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.12 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 101430 (+480) осіб ліквідовано,танків ‒ 3006 (+1) од,бойових броньованих машин ‒ 5994 (+8) од,артилерійських систем – 1988 (+4) од,РСЗВ – 418 (+4) од,засоби ППО ‒ 212 (+0) од,літаків – 283 (+0) од,гелікоптерів – 267 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+8),крилаті ракети ‒ 653 (+0),кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4627 (+5) од,спеціальна техніка ‒ 178 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію