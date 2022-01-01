Сили оборони України знищили ще майже 500 російських окупантів

Сили оборони України знищили ще майже 500 російських окупантів
Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 101 430 вояків.

Про це повідомляють у Генеральному штабу ЗСУ,

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.12 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 101430 (+480) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3006 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 5994 (+8) од,
артилерійських систем – 1988 (+4) од,
РСЗВ – 418 (+4) од,
засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
літаків – 283 (+0) од,
гелікоптерів – 267 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+8),
крилаті ракети ‒ 653 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4627 (+5) од,
спеціальна техніка ‒ 178 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, росія, втрати
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На фермі у Луцькому районі виявили сказ
Сьогодні, 11:02
Курс валют у Луцьку 24 грудня
Сьогодні, 10:30
Сили оборони України знищили ще майже 500 російських окупантів
Сьогодні, 09:49
Війна з Росією: ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:00
У волинській теробороні служить «Дід»: історія захисника
Сьогодні, 08:18
Схожі новини
Повідомили співвідношення втрат України та Росії внаслідок контрнаступу на Харківщині Повідомили співвідношення втрат України та Росії внаслідок контрнаступу на Харківщині
15 вересень, 06:31
Українські захисники знищили більше 38 тисяч окупантів Українські захисники знищили більше 38 тисяч окупантів
17 липень, 09:45
Росія втратила у війні з Україною вже 36 650 солдат Росія втратила у війні з Україною вже 36 650 солдат
07 липень, 09:48
Українські десантники збили ще один російський літак Українські десантники збили ще один російський літак
25 червень, 01:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На фермі у Луцькому районі виявили сказ
Сьогодні, 11:02
 0
Курс валют у Луцьку 24 грудня
Сьогодні, 10:30
 0
Сили оборони України знищили ще майже 500 російських окупантів
Сьогодні, 09:49
 0
Війна з Росією: ситуація на Волинському та інших напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:00
 0
У волинській теробороні служить «Дід»: історія захисника
Сьогодні, 08:18
 0
Медіа
відео
1/8