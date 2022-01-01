Сили оборони України знищили ще майже 500 російських окупантів
Сьогодні, 09:49
Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 101 430 вояків.
Про це повідомляють у Генеральному штабу ЗСУ,
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.12 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 101430 (+480) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3006 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 5994 (+8) од,
артилерійських систем – 1988 (+4) од,
РСЗВ – 418 (+4) од,
засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
літаків – 283 (+0) од,
гелікоптерів – 267 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+8),
крилаті ракети ‒ 653 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4627 (+5) од,
спеціальна техніка ‒ 178 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються
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Про це повідомляють у Генеральному штабу ЗСУ,
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.12 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 101430 (+480) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3006 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 5994 (+8) од,
артилерійських систем – 1988 (+4) од,
РСЗВ – 418 (+4) од,
засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
літаків – 283 (+0) од,
гелікоптерів – 267 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+8),
крилаті ракети ‒ 653 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4627 (+5) од,
спеціальна техніка ‒ 178 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються
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