Курс валют у Луцьку 24 грудня

Курс валют у Луцьку 24 грудня
24 грудня готівковий курс долара становить 40.30, продають його за 40.45.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 42.29 і за стільки ж продають.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9,05.

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Теги: Волинь, курс валют, гроші
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