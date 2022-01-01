Курс валют у Луцьку 24 грудня





Про це повідомляє



Євро купують за 42.29 і за стільки ж продають.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9,05.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24 грудня готівковий курс долара становить 40.30, продають його за 40.45.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 42.29 і за стільки ж продають.Щодо польського злотого, то його купують за 9.00, а продають за 9,05.

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