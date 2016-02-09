Кабмін хоче урізати витрати на бюджетників

Кабмін хоче урізати витрати на бюджетників
Кабінет Міністрів у 2023 році зменшить витрати на оплату праці працівникам бюджетного сектору на 27%.

Виклики, з якими Україна стикається через війну, змушують уряд ухвалювати тяжкі політичні рішення. Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на Мінфін.

Зазначається, що виклики, з якими Україна стикається через війну, змушують уряд економити та спрямовувати кошти на оборону та безпеку. Також йдеться про необхідність враховувати потреби фінансування нових категорій витрат, пов'язаних з війною, у тому числі надання соціальної допомоги ВПО та ветеранам війни, відновлення та подолання наслідків агресії Росії.

"З огляду на майбутні обмеження прийнято непросте політичне рішення - зменшити витрати на оплату праці працівників бюджетного сектора на 27 відсотків у номінальному вираженні порівняно з 2022 роком", - повідомили у Мінфіні.

Досягти скорочення витрат більш ніж на чверть планується шляхом зменшення заробітної плати окремим категоріям працівників, так і скороченням працівників.

Крім того, уряд запровадив обмеження на збільшення соціальних виплат, дозволивши лише індексацію пенсії за правилами.

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Теги: гроші, Кабмін, бюджетники, Україна
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