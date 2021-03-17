Де на Волині сьогодні, 25 грудня, не буде світла. ГРАФІКИ

Де на Волині сьогодні, 25 грудня, не буде світла. ГРАФІКИ
Через пошкодження об’єктів енергетики та у зв’язку із відсутністю достатньої генерації з теплових та атомних електростанцій на території Волині, як і по всій Україні зберігається дефіцит потужності. ПрАТ «Волиньобленерго» у відповідності до доведених величин споживання розроблено графіки стабілізаційних віддключень електроенергії.

Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго».

Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

Ситуація динамічна – можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему.

Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у графіку на 10-20 хвилин.

Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: світло, Волинь, вимкнення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Різдвяний стіл: як змінилися ціни на продукти на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 02:00
Де на Волині сьогодні, 25 грудня, не буде світла. ГРАФІКИ
Сьогодні, 00:56
25 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 24 грудня
24 грудень, 23:35
Селище на Волині купить обладнання для виготовлення біометричних паспортів
24 грудень, 22:50
Схожі новини
Де на Волині не буде світла 19 грудня. ГРАФІКИ Де на Волині не буде світла 19 грудня. ГРАФІКИ
18 грудень, 22:30
Де на Волині не буде світла сьогодні, 19 листопада. АДРЕСИ Де на Волині не буде світла сьогодні, 19 листопада. АДРЕСИ
19 листопад, 09:25
Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 18 березня. ПЕРЕЛІК Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 18 березня. ПЕРЕЛІК
17 березень, 2021, 19:00
Де на Волині не буде світла 19 листопада: перелік адрес Де на Волині не буде світла 19 листопада: перелік адрес
18 листопад, 2020, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Різдвяний стіл: як змінилися ціни на продукти на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 02:00
 0
Де на Волині сьогодні, 25 грудня, не буде світла. ГРАФІКИ
Сьогодні, 00:56
 0
25 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 24 грудня
24 грудень, 23:35
 0
Селище на Волині купить обладнання для виготовлення біометричних паспортів
24 грудень, 22:50
 0
Медіа
відео
1/8