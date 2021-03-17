Де на Волині сьогодні, 25 грудня, не буде світла. ГРАФІКИ

Через пошкодження об’єктів енергетики та у зв’язку із відсутністю достатньої генерації з теплових та атомних електростанцій на території Волині, як і по всій Україні зберігається дефіцит потужності. ПрАТ «Волиньобленерго» у відповідності до доведених величин споживання розроблено графіки стабілізаційних віддключень електроенергії.Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго».Ситуація динамічна – можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему.Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у графіку на 10-20 хвилин.Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».